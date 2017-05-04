Ktgb, Dünya Basın Özgürlüğü Günü Nedeniyle Resepsiyon Düzenledi

GECEDE BASIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

SİBER: “BASININ ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN VE ÜLKENİN ÖZGÜRLÜĞÜ”

ÖZUSLU: “ÖZGÜRLÜKLER BAKIMINDAN NE MÜKEMMELİZ NE DE ÇOK KÖTÜYÜZ”

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle dün akşam Lefkoşa’da Bedesten’de resepsiyon düzenledi. Etkinlikte, birliğin “Basın Teşvik Ödülleri” adıyla verdiği ödüller de sahiplerini buldu.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı İlkay Diren, basın yayın kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Resepsiyonda ayrıca Hollanda ve Avusturya Büyükelçileri, ABD, Fransa, İngiltere Büyükelçilikleri’nden diplomatlar, BM UNFICYP Sözcüsü, Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Sendikası Başkanı Giorgios Frangos, PIK Yönetim Kurulu Başkanı Thanasis Tsokos da yer aldı.

Mustafa Kortun, Perihan Aziz, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan jürinin değerlendirmesine göre; Gazete Haberciliği dalında Mert Özdağ, Görsel Habercilik dalında Özlem Tüylüoğlu, TV Haber İçerikli Görüntü dalında Ali Cüneyt Sağdıç, Röportaj dalında Simge Çerkezoğlu, Fotoğraf dalında Uğur Kaptanoğlu, Haber Spikeri dalında Bilge Kağan Taşçı, Barış Gazeteciliği dalında Esra Aygın, TV Haber Programı dalında Aysu Basri Akter ve Genç Yetenek dalında Ali Kişmir ödül aldı.

SİBER: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DENETİM VE DEMOKRASİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Basın Özgürlüğü Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, basının özgür olmasının denetim ve ülke demokrasi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Siber, özgür basının iyi bir denetim organı ve basın özgürlüğünü sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu ifade etti.

Siber, basının etik kurallar çerçevesinde özgürlüğünün halkın ve ülkenin özgürlüğü olduğunu belirtti.

“İLİŞKİLER ETİK KURALLAR İÇİNDE OLMALI”

Basının üzerine düşen görevlerden birinin de özgürlüğünden taviz vermemek olduğunun altını çizen Siber, ne pahasına olursa olsun basın ile iktidar, siyasetçi ve iş insanı ilişkisinin etik kurallar içinde olması ve ülkenin sağlığı, varlığı ve geleceği kullanılması gerektiğini belirtti.

Siber, siyasetine, siyasetçisine ve basınına güvenmeyen toplumun sağlıklı bir toplum olamayacağını ifade etti.

ÖZUSLU: “NE ÇOK KÖTÜ, NE DE MÜKEMMEL”

KTGB Başkanı Sami Özuslu da, 130 yıllık geçmişi bulunan Kıbrıs Türk basınını 18 gazete, 10’a yakın televizyon kanalı, onlarca web sitesi ve radyo istasyonuyla çok sayıda yayın organının oluşturduğunu ifade etti.

Özuslu, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için, demokrasi ve özgürlüğü hissedebilmek için, insanların bilgi alma ihtiyaçlarını giderebilmek için uğraştıklarını ifade etti.

Özuslu, Kıbrıs Türk medyasının özgürlükler açısından ne çok kötü ne de mükemmel bir durumda olduğunu ifade etti.

Özuslu, Kıbrıs Türk medyasının gelişimi için KTGB olarak hem kendi çaplarında hem de Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği ile birlikte düzenledikleri eğitim çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Özuslu, AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi ile birlikte Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Basın-Sen ve KTGB olarak önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

“TUTUKLU GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN”

Özuslu, Türkiye’deki basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve demokrasinin giderek herkesi rahatsız edecek boyutlara ulaştığını kaydederek, Türkiye’de tutuklu bulunan 159 gazeteciye dayanışma belirtti.

Özuslu, tutuklu 159 gazetecinin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Konuşmaların ardından ödül alanlara plaketleri takdim edildi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın dinleti sunduğu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü resepsiyonunda, KTGB’nin yayın organı “Medya” dergisinin 14’üncü sayısı da dağıtıldı.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Yılmaz Yakar Fotoğraf: Hüseyin Sayıl