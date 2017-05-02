BEDESTEN’DE YARIN AKŞAM DÜZENLENECEK RESEPSİYONDA BASIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ DE VERİLECEK

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, yarın akşam saat 19.00’da Bedesten’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Gizem Özgeç’in açıklamasına göre, Mustafa Kortun, Perihan Aziz, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen Basın Teşvik Ödülleri’nin sahipleri yarın akşam açıklanacak.

Özgeç’in verdiği bilgiye göre, Seçici Kurul, ödül kriterlerini süreklilik, seçicilik, hak ediş, genel kabul, farkındalık yaratma ve duyarlılık olarak belirlerdi, somut veya belli bir çalışmayı değil, genel performansı ve sürekliliği esas aldı.

Tüm basın mensupları yarın akşamki resepsiyona davet edildi.

(RÇ/HÖ)