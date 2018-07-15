banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 BİN DOLAR İLE YAKALANDI
Misafirliğe gittikleri evi soydular
MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVİ SOYDULAR
Umut tacirleri yakalandı
UMUT TACİRLERİ YAKALANDI
Şantaj meselesinde yeni tutuklu
ŞANTAJ MESELESİNDE YENİ TUTUKLU
banner282

KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan katılımcıların yer aldığı “Güney Kafkasya Medya Konferansı”na konuşmacı olarak davet edildi.

KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan katılımcıların yer aldığı “Güney Kafkasya Medya Konferansı”na konuşmacı olarak davet edildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:46
KTGB Başkanı Özuslu, Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda Konuşacak...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan katılımcıların yer aldığı “Güney Kafkasya Medya Konferansı”na konuşmacı olarak davet edildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi'nce düzenlenen konferans, 18-19 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alacak.
KTGB’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen “Güney Kafkasya Medya Konferansı”, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in konuşmasıyla başlayacak. Konferansın bu yılki ana teması “güvenilir bilgi için kaliteli gazetecilik” olarak belirlendi. Bu ana başlık altında farklı alt bölümlere ayrılan konferansta KTGB Başkanı Sami Özuslu, “sahte haber ve dezenformasyon çağında bilgi kalitesi” adı verilen bölümde konuşacak.
Konferansa “uluslararası uzman” olarak davet edilen KTGB Başkanı Özuslu, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve devlet görevlilerinin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte “Yalan Haber ve Dezenformasyon Adası: Kıbrıs” başlıklı bir sunum yapacak.
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'dan 57 ülkenin üye olduğu AGİT'e bağlı Basın Özgürlüğü Ofisi, medya alanında özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi, gazetecilik kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda çalışıyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 15.07.2018 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
"Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “Türk Milletinin Bir Parçası Olmaktan Daima Gurur Duyuyoruz”
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda Tören Düzenlendi
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tatar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret
61 yıllık doktor: Ali Niyazi Fikret
MDP Merkez Yürütme Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
MDP Merkez Yürütme Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem
Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem
Taksiciler sorunlarına çözüm istiyor
Taksiciler sorunlarına çözüm istiyor
"Arıklı: “15 Temmuz, Yeniden Doğuşun Tarihidir”
"Arıklı: “15 Temmuz, Yeniden Doğuşun Tarihidir”
Gazimağusa’da Bir Evde Yaklaşık Bir Kilo Uyuşturucu Bulundu
Gazimağusa’da Bir Evde Yaklaşık Bir Kilo Uyuşturucu Bulundu
 Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.
 Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim