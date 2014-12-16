KTFF'den “Tüm Kıbrıslılara Ve Kıbrıs Futbol Camiasına” Açık Mektup

SERTOĞLU: “VAZİFEMİZ ZORLU ANCAK MAKSADIMIZ NETTİR…ADA FUTBOLUNU YENİDEN BİRLEŞTİRMEK, YENİDEN KARŞILIKLI FUTBOL OYNANABİLMESİ İÇİN GEREKEN YAPICI VE GERÇEKÇİ ÇÖZÜMLERİ BULMAK, ADİL BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMEK VE YILLARDIR SÜREGELEN İZOLASYONLARA SON VERMEK”

“KURUCUSU OLDUĞUMUZ KOP SADECE RUMLARA AİT DEĞİLDİR… 60 YILLIK AYRILIĞI SONLANDIRMAK TEMEL HEDEF”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, “Ada futbolunu yeniden birleştirmek, yeniden karşılıklı futbol oynanabilmesi için gereken yapıcı ve gerçekçi çözümleri bulmak, adil bir şekilde temsil edilmek ve yıllardır süregelen izolasyonlara son vermek” için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sertoğlu, “Tüm Kıbrıslılara ve Kıbrıs futbol camiası üyelerine açık mektup” başlıklı açıklamasında, “Vazifemiz zorlu ancak maksadımız nettir” dedi.

“Bilinmelidir ki, biz KTFF olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa derhal yapmaya hazırız” diyen Sertoğlu, “Bu vesile ile genelde KOP yönetimine, özelde ise bu konuda benim gibi cesaret ve vizyon sergileyen muhatabım Sayın KostakisKutsokumnis’e duyduğum güveni ifade etmek isterim. Tüm amaçladıklarımıza bir gecede ulaşmamız mümkün olmayabilir fakat 60 yıllık futbol ayrılığını bir an önce sonlandırmak temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

KULÜPLERDEN STRATEJİK VİZYONA ONAY

Bir yıl önce, Kıbrıs Türk futbol camiası, üye kulüpleri ve dolaylı olarak da KTFF tarafından temsil edilen tüm aktörlerin adadaki futbolun birleştirilmesi için stratejik vizyona onay verdiklerine dikkat çeken Sertoğlu, stratejik vizyonun hedeflerini şöyle dile getirdi:

“30 yılı aşkındır süren izolasyonları sonlandırarak futbol adı verilen sporun evrensel köyünde yer alma kavgası veren kulüplerimize, oyuncularımıza ve en önemlisi de gençlerimize umut ışığı olmak; Kıbrıs Türk futbolunun adanın futbol tarihinde oynadığı şanlı rolü yeniden canlandırmak.”

Hasan Sertoğlu, çocukların ve gençlerin uluslararası spor camiası içerisinde yer alabilmelerini sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini,çünkü gençlerin bunu hak ettiğini vurguladı.

KOP’UN KURULUŞU

KOP’un 1934 yılında kurulan ve kurucuları arasında Kıbrıs Türk futbolunun öncüleri ve Lefkoşa Türk Spor Kulübü de bulunan bir kuruluş olduğunu ifade eden Sertoğlu, şunları kaydetti:

“Müsabakalarında Gençlik Gücü ve Çetinkaya gibi Kıbrıs Türk kulüpleri yer aldı. Kuruluşundan sonra KTTF’nin kurucusu Ahmet Sami Topcan gibi isimler KOP yönetiminde yer aldı. Kulüplerimiz gayet iyi bir performans sergiledi; örneğin Çetinkaya bir kez lig şampiyonu, iki kez kupa şampiyonu, üç kez de şild sahibi oldu. Oyuncularımız da güzel performanslar sergilediler; örneğin Sevim Ebeoğlu her seviyede pek çok maçta mücadele etti. Bununla birlikte birçok Kıbrıslı Türk oyuncu Kıbrıs milli takımında yer aldı.”

KOP’TAKİ HAKLAR

60 yıllık ayrılıktan sonra Kıbrıs Türk futbol camiasının KOP’da 1955 öncesi sahip olduğu yeri, tüm hakları ve sorumlulukları yeniden alma yönündeki kararlılığını net bir şekilde ortaya koyması ve bu konudaki azminin ortada olduğunu vurgulayan Sertoğlu, şöyle devam etti:

“Herkes bilmelidir ki kurucusu olduğumuz KOP sadece Rumlara ait değildir. Aynı zamanda bizimdir de.

Geçmişi, onun sıkıntılarını, haksızlıklarını, hala daha süregelen acı hatıralarını, her iki taraftaki güven eksikliklerini unutmam veya görmezden gelmem sözkonusu değildir. Ancak futbol nesillerarası cazibesi ile iki toplum arasındaki ayrılıkları yakınlaştırarak, eskiden var olan iyi ilişkileri yeniden tesis edecek bir köprü vazifesi görebilir.

Bizlerin yeniden birlikte birşeyler yapmamızı engelleyen, her iki taraftan gelen güzel inisiyatifleri yavaşlatan ’kırmızı çizgileri’ teşkil eden tüm siyasi ve hukuki meseleleri göz ardı edemem. Fakat bizim bunları aşmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Bizim görevimiz gençlerimizin kaynaşmasına yardımcı olarak barış tohumları serpmektir.

Bu bağlamda, Kıbrıs Türk Spor kulübü Değirmenlik, KTFF’nin yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler sonucu, Kıbrıslı Rum oyuncu ve teknik elemanları saflarına katarak bize futbolun, nefret ve önyargıdan çok daha güçlü olduğunu göstermiştir. İşte bu yüzden kamuoyu önünde açık teşekkürü hak ediyorlar. Bu arada yakın geçmişte adanın her iki tarafında birden yer alan uluslararası otomobil rallisinde yaşanan heyecan ve güzellikler, KTFF tarafından alınan cesur kararın haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.”

ADA FUTBOLUNU BİRLEŞTİRMEK…

“Vazifemiz zorlu ancak maksadımız nettir” diyen Sertoğlu, “Ada futbolunu yeniden birleştirmek, yeniden karşılıklı futbol oynanabilmesi için gereken yapıcı ve gerçekçi çözümleri bulmak, adil bir şekilde temsil edilmek ve yıllardır süregelen izolasyonlara son vermek “ dedi.

“Bilinmelidir ki, biz KTFF olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa derhal yapmaya hazırız” diyen Sertoğlu, “Bu vesile ile, genelde KOP yönetimine, özelde ise bu konuda benim gibi cesaret ve vizyon sergileyen muhatabım Sayın KostakisKutsokumnis’e, duyduğum güveni ifade etmek isterim. Tüm amaçladıklarımıza bir gecede ulaşmamız mümkün olmayabilir fakat 60 yıllık futbol ayrılığını bir an önce sonlandırmak temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

(ŞEB/GUR)