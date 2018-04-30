KTEZO’dan 1 Mayıs mesajı…

“BAKANLIĞIN 1 MAYIS’TA İŞYERLERİNİN KAPATILMASI ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Mayıs’ta işyerlerinin kapalı kalması ve çalışanların dinlenmesi için yaptığı çağrıya destek belirtti.

Oda’nın mesajında, “1 Mayıs çalışanların, emekçilerin ve tüm ezilen, sömürülen halk kitlelerinin sembol günü, uluslararası mücadele günü olmaya devam ediyor” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Devlet dışında ne zaman tatil olduğu, kimin ne kadar çalıştığı, işyerlerinin çalışma saatleri tam bir belirsizlik içinde. Bu nedenlerdir ki özel sektörde istihdam her geçen gün azalmakta, yabancı iş gücünde artış alıp başını gitmekte, hayat düzeyi düşmekte, kaos yaratmaktadır.

Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nın 1 Mayıs’ta işyerlerinin kapalı kalması ve çalışanların dinlenmesi için yaptığı çağrıları destekliyoruz. Ayrıca bu girişimleri ekonominin tamamında çalışma saatlerinin düzenlenmesi için bir başlangıç olarak gördüğümüzü de belirtmek istiyoruz.”