banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92471
ALTIN
207.798
DOLAR
5.2812
STERLİN
6.7695
EURO
5.9900
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde pankartlı eylem
KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde...
banner282
Flaş Haber
Memleketde neler oluyor
Kapat

Ktezo Genel Koordinatörü Tulga: “ülkede Bazı Güç Odakları Planlama İstemiyor”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü  Hürrem Tulga,  ülkede bazı güç odaklarının planlama istemediğini savundu.

Ktezo Genel Koordinatörü Tulga: “ülkede Bazı Güç Odakları Planlama İstemiyor”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü  Hürrem Tulga,  ülkede bazı güç odaklarının planlama istemediğini savundu.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Ktezo Genel Koordinatörü Tulga: “ülkede Bazı Güç Odakları Planlama İstemiyor”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü  Hürrem Tulga,  ülkede bazı güç odaklarının planlama istemediğini savundu.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’ye düşünülen emirnamelerle ilgili yazılı açıklama yapan Tulga, emirnamelerle  ilgili tartışmaların klasiğe dönüştüğünü,  klasikten çıkıp dışarıdan bakıldığında  bazı güç odaklarının plan istemediklerinin görüldüğünü iddia etti.

Tartışmaların planlarla alakalı olmaktan çok, arsa, arazi değeri veya ranttan başka bir şey olmadığını söyleyen Tulga, şöyle devam etti:

“Emirnameye bu kadar büyük bir öfke duyulmasının esas sebebi imar planlarının istenmemesi. Böylece imar planlarını zamana yayarak, süreci uzatarak, rant planlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor”

Tulga, bugüne kadar atı alanın Üsküdar’ı geçtiği, dileyenin emellerine ulaştığı, cebini doldurduğu, her şeyin tüketildiği, yok edildiği bir yapı üzerinden hareket edildiğini söyledi.

Tulga, yıllardır imar planlarının tartışılmasına rağmen bir türlü geçememesinin nedeninin de bu düzenin devam ettirilmek istenmesi olduğunu kaydetti.

Tulga sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıl var, mantık var. İmar planlarının yapım sürecinde, gündelik çıkarlar için yani rant amacıyla mülkü, arsası olanların, çıkar gruplarının projelerini hızlandırdığı, karış karış şehirleri, kıyıları, semtleri, konut, çarşı, liman ve gölet alanları demeden tüm alanları tükettiğini herkes biliyor. Emirnamelere karşı çıkarken çıkarılan gürültünün altında yatan nedeni görmemek için aptal olmak gerekir. Girne – Çatalköy İmar Planı sürecinde yaşadığımız tam da bu değil miydi gerçekten.”

Tulga, samimi olunsaydı emirnamenin çıkmaması için gösterilen çabanın, imar planlarının hayata geçirilmesi için ortaya konması gerektiğini, yapılması gerekenin tam da bu olduğunu, ancak burada niyetin başka olduğunu söyledi.

Oda’nın, daha fazla parmak arkasına saklanmanın ülkeyi tükettiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Tulga, imar planlarının gecikmesinde gerek devletin içinde gerekse de toplumun içindeki bazı güç odaklarının oynadıkları oyunların farkında olduğunu iddia etti.

Genel Koordinatör Tulga, bu sürecin yeni Girneler ve yeni Çatalköyler yaratmaması için plancılığın gerekleri çerçevesinde herkesi irade ortaya koymaya çağırdı.

(DOĞ/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesiyle İlgili Görüşme Devam Ediyor
Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesiyle İlgili Görüşme Devam Ediyor
Erhürman: “ülkede Sağlık Alanında Çok Önemli İşler Yapan, Olumlu Gelişmeler Kaydeden Hekimler Ve Kurumlar Var”
Erhürman: “ülkede Sağlık Alanında Çok Önemli İşler Yapan, Olumlu Gelişmeler Kaydeden Hekimler Ve Kurumlar Var”
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü İrdelenecek
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü İrdelenecek
Atakan Yeni Ercan Havalimanı’nda İncelemelerde Bulundu
Atakan Yeni Ercan Havalimanı’nda İncelemelerde Bulundu
Ülkede Etkili Olan Yağışlı Hava Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu
Ülkede Etkili Olan Yağışlı Hava Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”
Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne Bağış
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne Bağış

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim