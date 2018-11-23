Ktezo Genel Koordinatörü Tulga: “ülkede Bazı Güç Odakları Planlama İstemiyor”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, ülkede bazı güç odaklarının planlama istemediğini savundu.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’ye düşünülen emirnamelerle ilgili yazılı açıklama yapan Tulga, emirnamelerle ilgili tartışmaların klasiğe dönüştüğünü, klasikten çıkıp dışarıdan bakıldığında bazı güç odaklarının plan istemediklerinin görüldüğünü iddia etti.

Tartışmaların planlarla alakalı olmaktan çok, arsa, arazi değeri veya ranttan başka bir şey olmadığını söyleyen Tulga, şöyle devam etti:

“Emirnameye bu kadar büyük bir öfke duyulmasının esas sebebi imar planlarının istenmemesi. Böylece imar planlarını zamana yayarak, süreci uzatarak, rant planlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılıyor”

Tulga, bugüne kadar atı alanın Üsküdar’ı geçtiği, dileyenin emellerine ulaştığı, cebini doldurduğu, her şeyin tüketildiği, yok edildiği bir yapı üzerinden hareket edildiğini söyledi.

Tulga, yıllardır imar planlarının tartışılmasına rağmen bir türlü geçememesinin nedeninin de bu düzenin devam ettirilmek istenmesi olduğunu kaydetti.

Tulga sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıl var, mantık var. İmar planlarının yapım sürecinde, gündelik çıkarlar için yani rant amacıyla mülkü, arsası olanların, çıkar gruplarının projelerini hızlandırdığı, karış karış şehirleri, kıyıları, semtleri, konut, çarşı, liman ve gölet alanları demeden tüm alanları tükettiğini herkes biliyor. Emirnamelere karşı çıkarken çıkarılan gürültünün altında yatan nedeni görmemek için aptal olmak gerekir. Girne – Çatalköy İmar Planı sürecinde yaşadığımız tam da bu değil miydi gerçekten.”

Tulga, samimi olunsaydı emirnamenin çıkmaması için gösterilen çabanın, imar planlarının hayata geçirilmesi için ortaya konması gerektiğini, yapılması gerekenin tam da bu olduğunu, ancak burada niyetin başka olduğunu söyledi.

Oda’nın, daha fazla parmak arkasına saklanmanın ülkeyi tükettiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Tulga, imar planlarının gecikmesinde gerek devletin içinde gerekse de toplumun içindeki bazı güç odaklarının oynadıkları oyunların farkında olduğunu iddia etti.

Genel Koordinatör Tulga, bu sürecin yeni Girneler ve yeni Çatalköyler yaratmaması için plancılığın gerekleri çerçevesinde herkesi irade ortaya koymaya çağırdı.

(DOĞ/YIL)