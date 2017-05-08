Ktezo: “esnaf Ve Zanaatkarın Dayanışmasını Bozacak Girişimlere Prim Verilmemeli”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, esnaf ve zanaatkarı bir çatı altında toplayan, toplum menfaatine projeler üreterek, uygulayan ve faaliyetleri birçok kesim tarafından takdir toplayan Oda’yı yok sayan girişimlere halen prim verildiğini ve buna tahammüllerinin kalmadığını belirtti. Kanber, “esnaf ve zanaatkarın dayanışmasını bozacak girişimlere prim verilmemeli” dedi.

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.) Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, esnaf ve zanaatkarı bir çatı altında toplayan, toplum menfaatine projeler üreterek, uygulayan ve faaliyetleri birçok kesim tarafından takdir toplayan Oda’yı yok sayan girişimlere halen prim verildiğini ve buna tahammüllerinin kalmadığını belirtti. Kanber, “esnaf ve zanaatkarın dayanışmasını bozacak girişimlere prim verilmemeli” dedi.

Kanber yaptığı açıklamada, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda siyaset yapan kişilerin, yaptıklarının sonuçlarını düşünmeden hareket ettiklerini ifade etti.

Kanber, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın toplumun geneline fayda getirecek birçok çalışma yürüttüğünü belirterek, Oda’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çıraklık ve yetişkin eğitim sistemini kurarak ekonominin ihtiyacı olan çırak, kalfa ve usta yetiştirdiğini ve bu doğrultuda bin 400 kişiyi istihdam ettiğini kaydetti.

Oda’nın faaliyetlerine değinen Kanber, atölye ve inşaat şantiyesini de içeren yeni eğitim kompleksi ile yakın zamanda çıraklık ve yetişkin eğitimi merkezinin kapasitesinin tamamlanarak yılda yaklaşık 2 bin kişiye çıkacağını; tüm mesleki esnaf gruplarının bir çatı altında toplanacağını dile getirdi.

Türkiye’de ve uluslararası alanda esnaf ve zanaatkar örgütleriyle güçlü işbirliklerinin bulunduğunu, Oda’nın yasası çerçevesinde düzenli olarak genel kurullarını yaptığını ve her zamanki gibi hesap verebilir bir pozisyonda bulunduğunu belirten Kanber, Oda’nın ülkede küçük üreticilerin yerel ürünlerin kooperatif çatısı altında standartlar çerçevesinde üretilip pazarlanmasına yönelik projeler yürüttüğünü; mesleki teknik eğitim alanında meslek standartlarının oluşmasına önemli katkılar koyduğunu ve eğitim müfredatlarının yenilenmesi çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kanber “Tüm bu çalışmaları yapmış olmak kimileri için bir değer taşımaz. Hatta korkutucudur onlar için. Bu yaptıklarımız onları üzer, onlar için hiç ama hiç anlam taşımaz hatta farazi işlerdir bunlar” ifadelerini kullandı.

Tüm bunları görmezden gelen ve yok sayan kişi ve oluşumların dün ve bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edeceğini söyleyen Kanber, “Özellikle bu konuda devlet, hükümet kurumları, siyaset makamının, partiler ve medyanın tavrı hepsinden önemlidir. Bile bile prim veriliyor mu? Verilmiyor mu? Bu tip kişi ve oluşumlara karşı duruşları ne kadar onurludur?”dedi

Kanber, “Merkez Birliği adını yakıştırmış birilerinin genel kurulunu yapıp yapmadığına, hesap verip vermediğine, yasal olup olmadığına bakmadan bazı makamlar tarafından kabul görebiliyorsa ülkede gerçekten sorun bulunduğunu” ifade etti.

Kanber, “Esnaf ve zanaatkarın dayanışmasını bozmaya yeltenecek girişimlere prim verilmemeli. Odayı yok sayma girişimi bugün Oda’ya yönelik olarak yapılmış görünebilir ancak böyle bir girişimin başarısı halinde bu durum ülkemizin tüm diğer mesleki örgütleri için de olanaklı hale gelir” dedi.

Kanber, toplumun tüm kesimlerine; partilere, odalara, birliklere, sendikalara ve diğer tüm örgütlere bu konuda duyarlı olmaları ve tavır almaları için bir kez daha çağrı yaparak, esnafı ve zanaatkarı da uyardı.

(YIL/HA)