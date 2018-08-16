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KTEZO, Üyeleri İçin 100 Bin Tl’ye Kadar Esnaf Kredisi Vermeye Başladı!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üyeleri için bankalar üzerinden 100 bin TL’ye kadar esnaf kredisi verilmeye başlandığını duyurdu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile sağlanan bu kredi yüzde 12 faizle verilecektir” denilen Oda yönetim kurulu açıklamasında, kredi talep eden esnafın KOBİGEM ile sözleşmesi olan aşağıdaki bankalarla iletişime geçebileceği belirtildi:

KTEZO, Üyeleri İçin 100 Bin Tl’ye Kadar Esnaf Kredisi Vermeye Başladı!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üyeleri için bankalar üzerinden 100 bin TL’ye kadar esnaf kredisi verilmeye başlandığını duyurdu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile sağlanan bu kredi yüzde 12 faizle verilecektir” denilen Oda yönetim kurulu açıklamasında, kredi talep eden esnafın KOBİGEM ile sözleşmesi olan aşağıdaki bankalarla iletişime geçebileceği belirtildi:

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
KTEZO, Üyeleri İçin 100 Bin Tl’ye Kadar Esnaf Kredisi Vermeye Başladı!


 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üyeleri için bankalar üzerinden 100 bin TL’ye kadar esnaf kredisi verilmeye başlandığını duyurdu.
“Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ile sağlanan bu kredi yüzde 12 faizle verilecektir” denilen Oda yönetim kurulu açıklamasında, kredi talep eden esnafın KOBİGEM ile sözleşmesi olan aşağıdaki bankalarla iletişime geçebileceği belirtildi:
“K.T. Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs İktisat Bankası LTD, Creditwest Bank LTD, Capital Bank LTD, TC Ziraat Bankası AŞ, Limasol Türk Kooperatif Bankası LTD, Novabank LTD, Akfinans Bank LTD, Doğancı Kooperatifi, Asbank LTD, Albank LTD, Yeni Lefke Kooperatifi, Near East Bank LTD, Türk Bankası LTD ve Minareliköy Kooperatifi.”
KKTC ESNAF VE SANATKARLAR MERKEZ BİRLİĞİ’NE SUÇLAMA…
Öte yandan KTEZO Yönetim Kurulu, açıklamasında, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliğini “yasallıkla yakında uzaktan ilişkisi olmadığı halde üyelik yapıp, para almak, para dağıtmak”la suçladı.
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’nin “umut tacirliği yaparak dara düşen insanlara düşük faizli kredi vaadinde bulunarak sahte oluşumlarına para topladığı”, “KOBİGEM ile işbirliği içinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yaptıkları protokoller çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğü iddiasında bulunduğu” ifade edildi.
“Ortada artık bir dolandırıcılık söz konusudur” denilen açıklamada şu iddialara yer verildi:
“Ortada ne Merkez Birliği diye bir oluşum vardır, ne de yüzde 4 -5 ile kredi dağıtan bir kooperatif söz konusudur. Buradaki tek amaç yukarıda da söylediğimiz gibi, şu anki ekonomik durumdan faydalanarak vurgun yapmaktır. Dolayısı ile adı geçen kurumlarımızın da bu yasa dışı oluşumların yaptıkları sahte tacirliğe müdahale etme sorumlulukları olduğunu hatırlatır, esnaf- zanaatkarımızın da mağdur olmaması için bu açıklamayı yapmayı kendimize görev biliriz”
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 20:07
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