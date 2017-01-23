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23 Ocak 2017 Pazartesi 09:16

KTEZO'nun 50 Kişilik Oda Meclisi Seçildi

KTEZO'nun 50 Kişilik Oda Meclisi Seçildi
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KTEZO'nun 50 Kişilik Oda Meclisi Seçildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO)50 kişilik "Oda Meclisi", 10. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimle belirlendi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO)50 kişilik “Oda Meclisi”, 10. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimle belirlendi.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçilen Oda Meclisi üyeleri, hafta içerisinde gerçekleşecek toplantı ile Başkan, iki As Başkan ve toplamda 13 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu’nu seçecek.

BAZI KARARLAR DA ALINDI

Açıklamaya göre 10. Olağan Genel Kurul’da Oda’nın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara temel teşkil etmesi amacıyla oybirliğiyle bazı kararlar da alındı. Alınan kararlardan birinin, ekonomik şartlar nedeniyle biriken sigorta ve vergi borç faizlerinin silinmesi ve Kooperatif üzerinden kredilendirme yapılması için çalışma başlatılması olduğu kaydedildi.

Genel Kurul’da ayrıca “Esnaf ve zanaatkarların birliğini, bütünlüğünü bozmak için yapılan tüm girişimlerin karşısında KTEZO’nun yanında olunduğu”; “KTEZO Yasa Tasarısının ivediliğinin alınarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmesi”; “Oda’nın çalışmaları göz önünde bulundurularak Hürrem Tulga’nın Genel Koordinatör seçilmesi” kararlaştırıldı.

ÜYELER VE MESLEKLERİ…

Kararların ardında 50 kişilik Oda Meclisi seçimine geçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda bölgelere göre seçilen Oda Meclisi üyeleri ve meslekleri şöyle:

Lefkoşa: Abdullah Ekinci - Yedek Parça, Ahmet Şahinsoy – Klimacı, Bülent Baytekin – Oto Tamirci, Erhan Özipek – Kafe İşletmecisi, Erkut Kıranoğlu – Oto Tamirci, Eyüp Çiftçi - Büroteknik Malzemeleri Satışı , Gülsen Akdoğdu - Mutfak Eğitimcisi, Hasan Akanay – Oto Tamirci, Hazım Temel – İnşaat Taşeronu, Hürrem Tulga -  Matbaacı, Mehmet Ali Ardıç - Sıhhi Tesisat, Ogün Hamzaoğulları - Market İşletmecisi, Osman İncirlili - Oto Kaporta ve Boyacısı, Özlem Çakmak – Güzellik Uzmanı, Pelin Ayken - Güzellik Uzmanı, Ramadan Atılgan – Dolmuş, Minibüs İşletmecisi,  Salih Özılgaz – Kuaför, Salih Ulaş – Berber, Selma Özdamar – Güzellik Uzmanı, Ziya Özkan Kırtasiye İşletmecisi. Yedek Üye ise Süleyman Güçlüsoy – Otobüs Taşımacılığı.

Girne: Abdo Okur - Oto Elektrik, Abdurrahman Akyüz – Alüminyumcu, Ahmet Dağman – Emlakçı, Ahmet Gürol Ersun - Dalgıç Okulu İşletmecisi, Ali Aygün - Otobüs Taşımacılığı,  Ali Sunay - Oto Elektrik, Ayça Soygür Çıralı - Kafe İşletmecisi, Cemal Akkunt - İnşaat Taşeronu, Cezar Ekinci – Hırdavatçı, Etem Gül – Mobilyacı, Mahmut Kanber – Kuaför,  Meltem Mahmutoğlu - Güzellik Uzmanı, Müslüm Ayhan - Elektrik Elektronik, Turgay Mimi Yurt İşletmecisi.

Mağusa: Ali Hakansoy – Mobilyacı, Ali Yorgancıoğlu – Elektrik Elektronik, Aziz Akış – Kuaför, Bahar Denizoğlu - Güzellik ve Kuaför Salonu İşletmecisi, Esef Karataş – Oto Elektrik, Levent Atmaca – Kuaför, Muhammet Biberoğlu – Taksici, Mübin Kanatlı – Demirci, Ozan Hakansoy – Oto Tamirci, Seyit Soydan Cambazoğluları – Sıhhi Tesisat.
Güzelyurt – Lefke: Ali Balkay - Oto Elektrik, Aygün Özister – Kofeksiyoncu, Selçuk Özuorçun – Mobilyacı.

İskele: Ali Küçük – Benzin İstasyonu İşletmecisi, Ali Yalçın - Hırdavatçı, Engin Serhan Cömert – Kuyumcu.

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