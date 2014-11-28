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KTEZO İle TSE İşbirliğinde Çalışma Başlatıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE), esnaf ve zanaatkar niteliği taşıyan işyerlerinde hizmet ve ürün kalitesini iyileştirme hedefiye çalışma başlattı.

KTEZO İle TSE İşbirliğinde Çalışma Başlatıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE), esnaf ve zanaatkar niteliği taşıyan işyerlerinde hizmet ve ürün kalitesini iyileştirme hedefiye çalışma başlattı.

28 Kasım 2014 Cuma 12:47
KTEZO İle TSE İşbirliğinde Çalışma Başlatıldı
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE), esnaf ve zanaatkar niteliği taşıyan işyerlerinde hizmet ve ürün kalitesini iyileştirme hedefiye çalışma başlattı.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, çalışmalar 3 pilot sektörde başlatıldı. Bu çerçevede dün akşam KTEZO toplantı salonunda; berberlik, güzellik uzmanlığı, kuaförlük, oto mekanik, oto kaporta ve oto boya alanlarında sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

TULGA

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede üretim ve hizmet kalitesinin artırılması için standartların önemli rol oynadığını, bunun tüketici haklarının korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Söz konusu çalışmanın geç başlatılan bir çalışma olduğunu kaydeden Tulga, amaçlarının esnaf ve zanaatkar üyelikleri yenilenirken işyeri standartlarının gözetilmesi olduğunu, ilk etapta var olan işletmeler için bir geçiş öngörüleceğini ancak yeni işletmeler için işyeri standartlarının aranacağını belirtti.

AKCAN

KTEZO Genel Sekreteri Taner Akcan ise, çalışma sayesinde işyeri standartlarının ve hizmet kalitesinin yükseleceği, işyeri enflasyonunun önleneceği ve rekabetin eşit şartlarda olmasını getireceği inancını ifade etti.

Akcan, çalışmaların, işyerlerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına da önemli katkı yapacağını söyledi.

KARAY

TSE KKTC Temsilcisi Gökhan Karay ise, mevcut standartların, sektörün ve işletmelerin durumuna göre revize edilmesinde TSE’nin, gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çalışmaların ülke ekonomisine büyük bir katma değer katacağına inandığını kaydetti.

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