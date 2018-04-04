KTEZO ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), asgari ücrete bağlı endeks uygulamasının yanlış olduğunu belirterek, asgari ücret endeksli harç, ceza ve vergi düzenlemelerinin tadil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası açıklamada, çalışanların, işçinin, esnafın, emeklinin, bordrolunun alım gücü geriledikçe, asgari ücret tartışmasının da büyümeye devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

KTEZO, harcanabilir gelir azaldıkça asgari ücret tartışmasından kaçınmanın mümkün olmadığını kaydederek, “Asgari ücretin tespitinde adaleti nasıl sağlayacağız, hangi yolu izleyeceğiz? Asgari ücret yükselsin demekle de olmuyor belli ki. Bu tartışmayı yürütmek için her şeyden önce yapılması gereken işler var. Planlama var, ülkesel bölgesel kalkınmayı sağlamak var, üretime katılımı, üretimi artırmak gibi ciddi, hem de çok ciddi meseleler var. Bütün bunlar kısa vadede yapılır mı peki? Tümü değilse bile yapılacak olan çok şey vardır. Hem de derhal” dedi.

KTEZO öncelikli olarak yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı.

“1.Asgari ücrete endeksli olarak pek çok yasa ve tüzükle belirlenmiş olan harçlar, cezalar ve vergiler tadil edilmelidir.Asgari ücrete bağlı endeks olamaz; 2.Asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik yatırımları da artmaktadır. Bu duruma dur denmelidir. Asgari ücret, hane harcamaları düşünüldüğünde, değil ihtiyaçları karşılamak, açlık sınırının çok altındadır. Asgari ücretten öngörülen yüksek oranlı kesinti sosyal güvenlik fonlarına da zarar vermektedir; Prim kesintileri, hane halkı harcamaları baz alınarak, gelire göre yeniden kademelendirilmelidir. Bunun endeksi oluşturulmalıdır; 3.Hayatın planlanmasına geçilmelidir. İşyeri ve işgücü planlaması yapılmalı, işyeri açılış ve kapanış saatleri belirlenmelidir; 4.Tekelleşmelere dur denilmelidir; 5.Asgari ücretten istihdam edilen birçok kişinin asgari ücretin altında gelir elde ettiği bilinmektedir. Bu alanda denetim yapılmalı, kayıt dışılık ve kaçaklarla mücadele edilmelidir; 6.Kayıt dışılık ve kaçaklara zemin oluşturan, fırsat veren ön izin sistemi gözden geçirilmelidir. Sertifika, ehliyete dayalı çalışma sisteminin mutlaka oluşturulması gerekmektedir; 7.Kurumsallaşma çerçevesinde çalıştığımız ve pek çok mesleki alanda tamamlanmış olan işyeri ve mesleki standartlar yürürlüğe girmelidir; 8.Eğitim, sağlık, ulaşım, konut gibi temel insan haklarını ilgilendiren sorunlar üzerine yoğunlaşılmalı, çözümü için adım atılmalıdır. Bu sorunlar o kadar önemlidir ki, harcanabilir gelir neredeyse sıfırlanmakta, dolayısıyla yoksulluğun sebebi olmaktadır; 9.Tüketim endeksi belirlenirken, zaman içinde değişen tüketim alışkanlığı ve ihtiyaçların yanı sıra ülkede çözülemeyen temel insani sorunlar dikkate alınmalıdır; 10. İthalatta dövize endeksli olan vergiler ve fiyat istikrar fonu yakıt, haberleşme ve elektrikte fiyat artışlarının kontrolü için kullanılmalıdır. Bu şekilde hayat pahalılığına müdahale edilmelidir; 11. Asgari ücret komisyonunun yapısı demokratikleştirilmeli, Odamız 10 binleri temsilen komisyonda söz ve karar sahibi olmalıdır”.