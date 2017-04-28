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28 Nisan 2017 Cuma 15:48

Ktev’in 2’nci Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması Yapıldı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” bugün yapıldı.

Ktev'in 2'nci Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması Yapıldı
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın “Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” bugün yapıldı.

Bu yıl ikincisini düzenlen yarışmaya 65’i ilkokul, 6’sı ortaokul ve 14’ü lise olmak üzere 85 öğrenci grubu katıldı.

KTEV’den verilen bilgiye göre, KTEV Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Raif Dimililer, Evrim Yüksel Ergün, Naz Atun ve Bahire Korol’un değerlendirmesinde başarı ödülüne değer bulduğu okullar şöyle:

“Şehit Osman Ahmet İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Doğa International School; Cumhuriyet Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Yakın Doğu Koleji’nin ortaokul grupları; Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi.”

(RÇ/HÖ)

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