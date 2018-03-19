KTEV, OKULLARARASI “3. ATIK MALZEMELERDEN HEYKEL YAPMA” YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, “eğitim ve sanatı” birleştirmeyi amaçlayan “Atık Malzemelerden Heykel Yapma” yarışmasının 3’üncüsünü düzenledi.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, üçüncüsü düzenlenen okullararası “Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” Gençlik Merkezi Birliği’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katkı koyan, Gençlik Merkezi Birliği ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür edildi.

Etkinliğe, 15’i ilkokul, 7’si ortaokul ve 7’si ise lise gurubu olmak üzere toplam 29 gurup ve 190 öğrenci katıldı.

Sabahleyin başlayan etkinlik öğleden sonra tamamlandı.

İlkokul kategorisinde Levent Primary School, Gönyeli İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Ortaokul kategorisinde Yakın Doğu koleji, The American Future, Necat British College, lise kategorisinde ise 20 Temmuz Fen Lisesi, Cengiz Topel Endüstri meslek Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi “Başarı Ödülü” kazandı. Ödüller ayni gün dereceye giren okullara KTEV Başkanı Umure Örs, Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu tarafından verildi.

Yarışmaya katılan eserler K.T. Eğitim Vakfı Sanat Komitesi Başkanı Semral Öztan, Juri üyeleri Raif Dimililer, Evrim Yüksel Ergün, Bahire Korol ve Vedia Okutan tarafından değerlendirdi. Ayrıca KTEV Sanat komitesi üyeleri Mehmet Ali Serak, Hayal Dimililer, Mustafa Ersenal ve Candaş Yolga da katkı koydu.