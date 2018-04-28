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KTEV Dans Şöleni Dünya Dans Günü’nde Yapıldı!

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı 21. Dans Şöleni’ni, Dünya Dans Günü olan dün, 16 dans grubunun katılımıyla yaptı.

KTEV Dans Şöleni Dünya Dans Günü’nde Yapıldı!

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı 21. Dans Şöleni’ni, Dünya Dans Günü olan dün, 16 dans grubunun katılımıyla yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26
KTEV Dans Şöleni Dünya Dans Günü’nde Yapıldı!

 Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı 21. Dans Şöleni’ni, Dünya Dans Günü olan dün, 16 dans grubunun katılımıyla yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum salonunda dün öğleden sonra yer alan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinliğin açılışında konuşan KTEV Başkanı Umure Örs, şölenle ilgili bilgi verdi ve şölene renk katan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın minikler grubuna ve onları çalıştıran Derviş Zeybek Studio 21ekibine teşekkür etti.

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Dans şöleninin açılış gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın minikler grubu yaptı.

Ardından Şht. Turgut Ortaokulu, Levent College, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Erenköy Lisesi, Türk Maarif Koleji ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrencilerin oluşturduğu dans grupları gösterilerini sundu.

KTEV Başkanı Umure Örs ve mütevelli heyeti üyeleri, dans şölenine katılan okullara ve Stüdyo 21 grubuna plaket sunarken, eğitmenlere belge, öğrencilere de hediyeler takdim ederken; Saraçoğlu Vakıf adına şölene katılan yetkili de Örs’e teşekkür plaketi sundu.

Son Güncelleme: 28.04.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
KktcRÜRKEğitimVAFKI
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