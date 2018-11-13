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KTEV burs vereceği öğrencileri açıkladı

KTEV burs vereceği öğrencileri açıkladı

13 Kasım 2018 Salı 14:54
KTEV burs vereceği öğrencileri açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2018- 2019 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı. 

KTEV bu yıl 15’i ortaokul öğrencisi, 41’i lise öğrencisi ve 4 tanesi de üniversite öğrencisi olmak üzere 60 öğrenciye destek bursu verecek

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsorları” tarafından karşılandığını açıkladı.
Örs, hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının öğrenci sponsorluğu üstlenerek, bir öğrencinin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini kaydetti.
Umure Örs sponsor olmak isteyenlerin, 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 14.11.2018 01:11
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