KTEV “2. Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” Düzenliyor

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın(KTEV) bu yıl ikincisini düzenleyeceği okullar arası “Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” 28 Nisan Cuma günü gerçekleştiriliyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Erçıkalar Ltd. katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik 09.00 – 16.00 saatleri arasında Gençlik Merkezi Lefkoşa’da yapılacak.

63 ilkokul gurubu, 6 ortaokul gurubu ve 14 lise olmak üzere 83 gurubun katılacağı yarışma iki oturumda gerçekleşecek.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, birinci kısımda ilkokul öğrencilerinin yapmış olduğu heykeller sabah 09,00 – 12,00 saatleri arasında sergilenecek, ikinci kısım ise öğleden sonra 14,00-16,00 saatleri ortaokul ve lise öğrencilerinin heykellerinin sergilenmesiyle devam edecek.

Yarışmaya katılacak eserler K.T. Eğitim Vakfı Sanat Komitesi’nin belirlemiş olduğu juri tarafından değerlendirecek.

Yarışma, Semral Öztan, Raif Dimililer, Evrim Yüksel Ergün, Naz Atun ve Bahire Korol’dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonrasında, tüm heykellerin sergilenmesi ve ödül töreniyle son bulacak.