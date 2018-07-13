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K.T.Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Elektrik Zammının Geri Alınmasını İstedi!

“EMEKTEN YANA, HALKTAN YANA, EŞİTLİKTEN YANAYSANIZ BUNU MİKROFONLARA SÖYLEYEREK DEĞİL, İCRAATLARINIZLA GÖSTERİNİZ.”

K.T.Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Elektrik Zammının Geri Alınmasını İstedi!

“EMEKTEN YANA, HALKTAN YANA, EŞİTLİKTEN YANAYSANIZ BUNU MİKROFONLARA SÖYLEYEREK DEĞİL, İCRAATLARINIZLA GÖSTERİNİZ.”

13 Temmuz 2018 Cuma 13:43
K.T.Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Elektrik Zammının Geri Alınmasını İstedi!


“EMEKTEN YANA, HALKTAN YANA, EŞİTLİKTEN YANAYSANIZ BUNU MİKROFONLARA SÖYLEYEREK DEĞİL, İCRAATLARINIZLA GÖSTERİNİZ.”

 Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, yüzde 30’luk elektrik zammının geri alınması çağrısı yaptı.

5 emekli derneğinden oluşan konseyden yapılan yazılı açıklamada, sorunlara çare üretilmemesi halinde önce hastane önlerine, daha sonra da uygun görülecek şekilde emeklilerin yaşlarına uygun eylemlerle sokağa inecekleri kaydedildi.

Ne kadar zorunlu olursa olsun bir defada bu oranda zam yapılamayacağına vurgu yapılan açıklamada, “Bu zam faturaların ikiye katlandığı Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyorsa, bu iş idari beceriksizliği de aşarak, vicdansızlığa girer. İllaki zam gerekiyorsa, Aralık 2018’de ve ancak en çok yüzde 12-14 oranlarında yapınız. Çözümü kurumun toplu sözleşmesinde veya devlet bütçesinde arayınız” ifadelerine yer verildi.

Sorunların dar gelirli vatandaşın cebine el atarak çözülemeyeceğine işaret edilen açıklamada,
şöyle denildi:

“Genel Ekonomik sorunlara, pahalılığa, piyasadaki kontrolsüz fiyat artışlarına ve dövizin sürekli artışına çare üretiniz. İnsanımızın en çok tükettiği et fiyatları 65-70 TL’ye, hellim 35 TL’ye çıkmıştır. Bunlara çare bulunuz. Sağlık her geçen gün daha da çıkmaza girerken tadilat olacak diye en acil bölümleri bir ay süreyle kapatamazsınız. Hastanelerde aranan ilaçlar bulunamazken İlaç ve Eczacılık Müdürlüğü’nü 5 ay müdürsüz bırakmayınız. Eğitimi özele havale edip, torunlarımızı okutacaklar diye çocuklarımızı ve bizi borca sokmayınız. Emekten yana, halktan yana, eşitlikten yanaysanız bunu mikrofonlara söyleyerek değil, icraatlarınızla gösteriniz.”
 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 16:50
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