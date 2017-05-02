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02 Mayıs 2017 Salı 09:26

Ktemb’de Başkanlığa Aziz Limasollu Seçildi

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa oybirliğiyle Aziz Limasollu seçildi.

Ktemb'de Başkanlığa Aziz Limasollu Seçildi
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa oybirliğiyle Aziz Limasollu seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTOEÖS konferans salonunda yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulu Serhat Karaoğlan, Bora Karaçam, Salih Kargı, Reşat Misli, Hakan Pehlivan ve Anıl Ersoy’dan oluştu. Ertan Arnal ve Coşkun Talihsiz yedek üye olarak belirlenirken; onur kurulu Yıltan Palmer, Fadıl Korkut, Adnan Gençalp, Ersoy Olkanlı ve Halit Aygün’den, denetleme kurulu ise Ziya Maraşlı ve Ahmet Çatankaya’dan oluştu.

Genel Kurulda, yeni birlik binasıyla ilgili faaliyetler, yasa ve tüzükler, uluslararası ilişkiler, kaçak elektrik müteahhitliğiyle mücadele, birim fiyatlar ve bölgesel konularla ilgili yapılacak çalışmalarda görevlendirilmek üzere çeşitli komite ve kurullar da oluşturuldu.

KTEMB Başkanı Limasollu, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, yeni dönemde üyelerin sorunlarını çözmek ve birliği bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.

(UG/GUR)    FOTOĞRAFLI

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