KTEMB İle EMO Arasında Sektörel Ve Toplumsal Sorunlarda Ortak Hareket Edilmesi İçin Mutabakata Varıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (KTEMB) ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) arasında sektörel ve toplumsal sorunlarda ortak hareket edilmesi için mutabakata varıldı.

KTEMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kuruluş elektrik sektörünü ilgilendiren güncel konularla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

KTEMB’nin Lefkoşa’da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya Mert Girgen Başkanlığındaki EMO Yönetim Kurulu ile Aziz Limasollu Başkanlığındaki KTEMB Yönetim Kurulu katıldı.

KTEMB Başkanı Aziz Limasollu toplantıda yaptığı konuşmada iki örgüt arasındaki işbirliğinin önemine değindi ve sektörün daha ileri noktalara taşınabilmesi için ortak projeler üretilmesi konusunda birlik olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı boyunca TC’den kablo ile elektrik getirilmesi, elektrik malzeme ön izinleri, teknisyenlik yetki belgesi sınavları ve yapı denetimine yönelik kontrol mühendisliği konularında görüş ve öneriler paylaşıldı.