KTEMB: ‘’Elektrikte Denetim Ve Kontrol Şart’’

“ÖĞRENCİ YURTLARI GİBİ BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİREN BİNALARIN ELEKTRİK İŞLERİNİN YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMASI YENİ FACİALARA DAVET ÇIKARMAK ANLAMI TAŞIR”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), özellikle öğrenci yurtları gibi büyük sorumluluk gerektiren binaların elektrik işlerinin yetkisiz kişiler tarafından yapılmasının yeni facialara davet çıkarmak anlamı taşıdığına dikkat çekerek, kamusal kullanıma açık binaların elektrik işlerinin yürürlükteki mevzuat gereği öngörüldüğü gibi rutin denetim ve kontrolden geçirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

KTEMB Başkanı Mehmet Nasiboğlu yaptığı yazılı açıklamada, Adana’da bir öğrenci yurdunda meydana gelen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına atıfta bulunarak “Bugün benzeri olayların yaşanmaması için halkımızın,işverenlerin ve yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve elektrik tesisatlarını yapacak müteahhitlerin KTEMB üyeliğinin mutlak suretle aranması ve sorgulaması gerekmektedir” dedi.

Geçen haftalarda yaşanan Türkiye’deki yurt yangınının ardından yapılan araştırmalar neticesinde yayınlanan bilirkişi raporuna göre yangının çıkış sebebinin; eski tesisatlar ve standart dışı yapılan elektrik işleri olduğuna işaret eden Nasiboğlu, “KKTC’de de benzer bir felaket yaşanmaması için yapılması gerekenler konusunda şu değerlendirmede bulundu:

“Adana'da yaşanan yangın felaketinin elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.Elektrik işlerinin de yetkisi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz. Çünkü bilirkişi raporunda belirtilen tesisatın kaçak akım koruma rölesi ile korunmamış olması bize göre bir tuzaktan farksızdır ve başka hayatları hiçe saymaktır. Tesisatları yapan kişi veya kişiler yetkili olmuş olsaydı, asla böyle bir durum yaşanmayacaktı.

Bunları denetleyen bir merci de olmadığından dolayı böyle üzücü bir tablo ile karşı karşıya kalındı. Eğer periyodik denetlemeler yapılmış olsaydı, bilirkişi raporunda belirtilen eski tesisat ve koruma eksikliği sorunları olay yaşanmadan önce ortaya çıkacaktı.

“ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRACAĞINIZ KİŞİLERİN YETKİSİNİ SORGULAYIN”

Ülkemizde de özellikle öğrenci yurtları gibi büyük sorumluluk gerektiren binaların elektrik işlerinin yetkisiz kişiler tarafından yapılması yeni facialara davet çıkarmak anlamı taşımaktadır.Gerek yurt binası olsun gerekse kamusal kullanıma açık olan okul, otel,AVM projeleri ve benzeri binalar olsun, elektrik işlerinin yürürlükteki mevzuat gereği öngörüldüğü gibi rutin denetim ve kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Bugün benzeri olayların yaşanmaması için halkımızın,işverenlerin ve yatırımcıların bilinçlendirilmesi ve elektrik tesisatlarını yapacak müteahhitlerin KTEMB üyeliğinin mutlak suretle aranması ve sorgulaması gerekmektedir.Bilinmelidir ki, sadece KTEMB üyelerinin yaptıkları tesisatları Kıb-Tek elektrik tesisat kontrolüne sunma yetkisi bulunmaktadır.”

“BAZI YURT VE OTEL İNŞAATLARI YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILIYOR”

Nasiboğlu, birliklerine yapılan ihbarlar neticesinde bazı öğrenci yurtlarının ve bazı otel inşaatlarının yetkisiz kişiler tarafından yapıldığı yönünde bilgilere ulaştıklarını ifade ettiği açıklamasında,” Türkiye’de yaşanan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan son felaketin benzerini ülkemizde de yaşamak istemiyoruz!“ dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği olarak, taşıdıkları toplumsal sorumluluk gereği, ülkede kullanılan ve dünyada en güvenlikli sistem olarak kabul edilen BS (British Standart), EMO ve Kıb-Tek nizam ve kurallarının uygulanması için yürütülen tüm projeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Nasiboğlu, “Yasal mevzuatın dışına çıkanları uyaracağız,gerekli tedbirleri yasanın vermiş olduğu yetkiler dâhilinde Devlet'in ilgili kurumları ve Kıb-Tek ile birlikte almak zorundayız. Çünkü can ve mal güvenliğini sağlamanın başka bir yolu yoktur” dedi.

Nasiboğlu, şunları da ifade etti:

“KTEMB üyeleri bu bilinç içerisinde halkımıza hizmet vermekte ve teslim ettikleri işlerin sorumluluğunu üstlenmektedirler. Teknik bilgi ve donanım bakımından herkesimin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde üyelerimiz vardır. Dolayısıyla Birlik olarak mesleki disiplin içerisinde her türlü sorunları çözerek hareket ediyoruz.

Son olarak şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum; Elektrik işi yapacak tüm yatırımcıların, işverenlerin ve halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri kendi menfaatlerinedir.”



