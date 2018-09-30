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KTEMB Başkanlığına Bora Karaçam Seçildi

KTEMB Başkanlığına Bora Karaçam Seçildi

30 Eylül 2018 Pazar 07:17
KTEMB Başkanlığına Bora Karaçam Seçildi

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanlığına Bora Karaçam seçildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) 10. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. 

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul toplantısında yeni dönem Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı. 
KTOEÖS konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılışın ardından Fadıl Korkut Divan Başkanlığına, Ertan Arnal ve Üner Kutalmış da Divan Katipliliklerine getirildi. Sonrasında 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Limasollu Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. Gündem gereği yeni üyelik kayıt ücretinin belirlenmesinin ardından 10. Dönem Yönetim

Kurulu üyeleri Reşat Misli ve Coşkun Talihsiz tarafından okunan faaliyet ve mali raporlar Genel Kurul onayına sunuldu. Raporların aklanmasından seçimlere geçildi.

Başkan adayları Bora Karaçam ve Reşat Misli için yapılan seçim sonucunda Bora Karaçam yeni dönem Birlik Başkanı olarak seçildi. 

Karaçam “birlik ve beraberlik” mesajı verdi...

Başkanlık yarışını önde bitiren Bora Karaçam Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada toplantıya katılan üyelere teşekkür etti. Yeni dönemde çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde mesleğin ve üyelerin ihtiyaç duyduğu her alanda Birliği daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade eden Karaçam, özellikle mesleki eğitim faaliyetleri, kayıt dışı elektrik müteahhitliğiyle mücadele ve kalite ve standartların yükseltilmesi faaliyetlerine ağırlık verileceğini vurguladı.

YÖNETİM, DENETLEME VE ONUR KURULLARI 
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu seçimleri sonucunda Ersoy Olkanlı, Anıl Ersoy, Halit Aygün, Coşkun Talihsiz, Hüseyin Aranır ve Vedat Faslı asli üyeliklere, Ziya Maraşlı ve Hakkı Talhaoğlu da yedek üyeliklere seçildiler. Onur Kurulu üyeliklerine Fadıl Korkut, Aziz Limasollu, Ahmet Çatankaya, Hüseyin Hallaçoğlu ve Metin Alçıcı seçilirken Denetleme Kurulu da Yıltan Palmer ve Hüseyin Karanlık’tan oluştu.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 10:20
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