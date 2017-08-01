Kteb:“çanakkale, Devlet-millet Olma Mücadelesinin Sembolüdür”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği (KTEB), TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale gezisi ile ilgili olarak yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği (KTEB), TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Çanakkale gezisi ile ilgili olarak yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Birlik başkanı Bilal Akbayır yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden birçok öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen Çanakkale ziyaretinin kendilerini gururlandırdığını ve memnun ettiğini ifade etti. Akbayır, “Çanakkale, devlet-millet olma mücadelesinin sembolüdür ve Atatürk’ün izinde giden her Türk genci tarafından ziyaret edilmelidir” dedi. Akbayır şu görüşlere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının emperyalist güçlere karşı verdiği mücadeleyi tam yerinde, o kahramanların haftalarca, aylarca yeri geldi aç susuz, yeri geldi mühimmatsız savunduğu ve eşi benzeri dünya tarihinde görülmemiş üstün başarıyla, dünyaya “Çanakkale geçilmez!” dedirterek tarihe mal olmuş bir yeri ve o günleri KKTC gençliğinin öğrenmesini istememek nasıl bir düşüncedir, anlamakta zorlanıyoruz. Bu noktadan hareket ederek gençlerimize aşıladığımız tarih bilinci, onları birilerine karşı ırkçı veya düşman yapmak değil aynı acıların bir daha yaşanmamasına yönelik bilincin kazandırılmasına yöneliktir. Kıbrıs Türk gençleri de, Türkiye tarafından özel olarak organize edilen bu programa gönüllülük esasına göre katılmış ve bundan fazlasıyla istifade etmişlerdir. Buraya kadar öğrenci-öğretmen-aile-memnuniyet ekseninde her şey normal iken, Kıbrıs Türk eğitim sistemi ve gelişimiyle alakalı çalışmalarda bulunması gerekenler, adında Türkiye geçen ve Atatürk’ün kahramanlıkları ile Çanakkale Ruhunu en güzel şekilde Kıbrıs Türk gençliğine yerinde gösteren değerli bir faaliyeti karalama kampanyası ile olumsuz bir algı yaratma çalışmalarını üzülerek izliyoruz. Nitekim söz konusu gezi faaliyetini değersiz kılma adına yaptıkları açıklamalar, bu etkinliğe bizzat katılan değerli öğretmenler tarafından reddedilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği olarak Türkiye ile KKTC arasında yapılan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Akbayır, buna benzer organizasyonların genişletilerek devam etmesini diledi.

(SEL)