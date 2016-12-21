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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:12

KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç Gazimağusa Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan İsmail Arter ile KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç Gazimağusa ile ilgili genel konularda görüş alışverişinde bulundu.

KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç Gazimağusa Belediyesi'ni Ziyaret Etti
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KTBK KOMUTANI KORGENERAL ÖMER PAÇ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan İsmail Arter ile KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç Gazimağusa ile ilgili genel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç’ın Gazimağusa Şehri’ni ve belediyeyi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu, görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını ifade ederek, yaptıkları çalışmalarla ilgili Korgeneral Ömer Paç’a bilgi vereceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç da konuşmasında, KTBK komutanı olarak Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter’in şehre katkılarını yakından izlediğini ifade etti. Korgeneral Ömer Paç, Başkan İsmail Arter’e görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin anısı olarak Belediye Başkanı İsmail Arter, Korgeneral Ömer Paç’a ipek kozası işlemeli el işi verirken, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç ise Belediye Başkanı İsmail Arter’e KTBK’ni simgeleyen plaket takdim etti.



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KTBKKorgeneralGazimağusa Belediyesi
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