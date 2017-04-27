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27 Nisan 2017 Perşembe 09:43

KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu Ziyaret Etti...

KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu Ziyaret Etti...
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KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti...

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adül Çimen ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede konuşan Gaziler Derneği Başkanı Adül Çümen, Kıbrıs konusunun gündemde olduğu bu günlerde Hükümete güven ve desteklerinin tam olduğunu belirterek, Derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Barış Harekâtı’nda adaya gelirken, burasını “vatan toprağı” gibi düşündüklerini anlatan Çümen Kıbrıs Türk halkının ne istediğini iyi bilen Demokrat bir hükümettin görevde olduğunu ve bu bağlamda yöneticilere inançlarının tam olduğunu belirtti.

Bakan Ataoğlu, kabulde, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği üyeleri ile bir araya gelmekten mutluk duyduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Hareketi Gaziler Derneği'ne yönetimine başarı dileyerek, Dernekle güzel diyalog içinde olduklarına işaret etti. İnsanların derneklerde örgütlenerek mücadele etmesinin güzel olduğunu anlatan Ataoğlu, "Sizler bu işi güzel yapıyorsunuz. Hem sesinizi duyuruyorsunuz, hem de ulusal davaya destek veriyorsunuz" dedi. Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Hareketi Gaziler Derneği ile birlikte yürüdüklerini, birlikte güldüklerini anlatarak, kapısının her zaman olduğu gibi kendilerine açık olduğunu kaydetti.  
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KTBK Gaziler Derneği YönetimiTurizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu Ziyaret Etti...
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