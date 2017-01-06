Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Gaziler Derneği yönetimi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret ederek, Cenevre zirvesi öncesi müzakerelerin gidişatı noktasında fikir teatisinde bulundu.

KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı Ziyaret Etti

* Denktaş: “Referandum safhasında Türkiye’nin tavrı çok önemli”

* Denktaş: “Asker, ‘ada’dan çekiliyorum’ dediği gün, Kıbrıs Türkünün sonu başlar”

* Denktaş: “Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın. Şunu çok net bilmeliyiz ki, bizim birbirimize ihtiyacımız var”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Gaziler Derneği yönetimi, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret ederek, Cenevre zirvesi öncesi müzakerelerin gidişatı noktasında fikir teatisinde bulundu.

Çümen:

Bugün gerçekleşen ziyarette konuşan KTBK Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen, yaklaşık iki ay önce genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirterek yeni döneme dair derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hükümete taleplerini aktardı.

Partiler üstü bir dernek olduklarını vurgulayan Çümen, ancak Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde milli iradeye sahip çıktıklarını söyledi. KKTC, Egemenlik ve garantörler konusunda taviz vermelerinin söz konusu olamayacağının bilinmesini istedi.

Denktaş:

Derneğin yeni yönetimine, çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, daha sonra müzakere sürecine ve Cenevre zirvesine değindi.



Müzakere masasında şuana kadar konuşulanların, KKTC’nin ortadan kalkmasına yönelik olduğuna dikkati çeken Denktaş, bunun Kıbrıs Türk Halkı için büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, politikasını çok net bir biçimde ortaya koyarken, Kıbrıs Türk liderliğinin görüşünün henüz bir netlik kazanmamasının kendilerini endişelendirdiğine değindi.

Denktaş: “Rum lider, ‘çözüm sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek, Kıbrıslı Türkleri de eyalet olarak Cumhuriyetin altına alacağız’ yönünde tavır sergiliyor.”

Denktaş: “Referandum safhasında Türkiye’nin tavrı çok önemli”

Olası bir anlaşma metninin her iki tarafa da sunulacağına inanç belirten Başbakan Yardımcısı, referandum safhasında Türkiye’nin tavrının çok önemli olacağını söyledi.

Denktaş: “Asker, ‘ada’dan çekiliyorum’ dediği gün, Kıbrıs Türkünün sonu başlar”

“En büyük tehlike, asker ‘Ada’dan çekiliyorum’ dediği gün” diyen Serdar Denktaş, masada askerin adadaki varlığının tartışılmasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Çok açık söyleyeceğim. Türkiye’nin garantörlüğü devam etse de, asker, ‘adadan çekiliyorum’ dediği gün, Kıbrıs Türkünün sonu başlar. Garanti sistemi işlemez. Çünkü artık adada 74 öncesindeki durum söz konusu değildir. Kıbrıs AB toprağı olacaktır. Dolayısıyla Brüksel’in onayı olmaksızın olası bir çatışmada Türkiye adaya müdahalede bulunamaz. Ancak asker bugün ki mevcut şekliyle adadaki varlığını sürdürürse sıkıntı yaşanmaz. Tabi komutası da bizde kalması kaydıyla. Şayet, ‘asker kalsın ama komuta heyeti BM’den atansın’ şeklinde bir yaklaşım söz konusu olursa o vakit Girit’in başlangıcı olur.”

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafından istenecek olası tavizler konusunda uyanık olmamız gerektiğini de söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, birkaç gündür kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın arşivini ve görüşmelerdeki tutanakları incelediğini belirterek, olası tavizlere karşı önlemler alınması noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Denktaş: “Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın. Şunu çok net bilmeliyiz ki, bizim birbirimize ihtiyacımız var”

“Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın. Şunu çok net bilmeliyiz ki, bizim birbirimize ihtiyacımız var” diyen Denktaş, özellikle önümüzdeki birkaç ayın çok kritik olduğuna değindi. Olası bir referandum da AB ve ABD başta olmak üzere birçok devlet temsilcilerinin yeniden devreye girerek her iki tarafa ‘evet’ yönünde baskılar kurarak, yoğun çaba harcayacaklarının bilinmesini istedi. Bu tür baskılara Türk Halkı’nın boyun eğmemesini gerektiğini de söyleyen Denktaş; “hangi telkinde bulunulursa bulunsun bu adada yaşayacak olan bizleriz. İrademizi kendimiz belirleyeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a dernek adına anı plâketi takdim edildi.



