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Ktbb İle Tbb İşbirliğinde Ankara’da Ortak Çalıştay Düzenleniyor

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak çalıştay düzenliyor. 

Ktbb İle Tbb İşbirliğinde Ankara’da Ortak Çalıştay Düzenleniyor

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak çalıştay düzenliyor. 

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:25
Ktbb İle Tbb İşbirliğinde Ankara’da Ortak Çalıştay Düzenleniyor
Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak çalıştay düzenliyor. 
KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB ile TBB arasındaki işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen Türkiye-KKTC Yerel Yönetimleri Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı, 21-24 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılıyor.
KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyetin katılacağı çalıştayda yer alacak konular; gelirlerin artırılması, şirketleşme, emlak-imar, belediyelerin görev tanımı ve yapısı olarak belirlendi. 
KTBB heyetinde; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği As Başkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yer alacak.
Çalıştaya KTBB Hukuk Danışmanı Müjgan Irkad, Lefkoşa Türk Belediyesi Hukuk Danışmanı Gizem Bahri, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Emine Uzun da katılacak. 
(TUĞ/SEL)
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