Ktbb Heyeti Strasbourg’a Gitti

Lefkoşa, 5 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, beraberinde bir heyetle birlikte Strasbourg’a gitti.

KTBB temsilcileri, bugünden itibaren 8 Kasım\'a kadar, Strasbourg’da yer alacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 35. Genel Kurulu’na ve komite toplantılarına katılacak.





Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ve Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle yer alıyor.KTBB’nin İdari Komite Temsilciğini Mahmut Özçınar, Sosyal Komite Temsilciliğini Mehmet Harmancı, Denetim Komitesi Temsilciliğini ise Ahmet Y. Benli yürütüyor. KTBB Heyeti, Genel Kurul ve komite toplantılarının ardından 8 Kasım Perşembe gecesi KKTC’ye dönecek.(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI