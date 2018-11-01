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Ktbb Başkanı Özçınar, Elektrik Müteahhitleriyle Görüştü

Lefkoşa, 1  Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden  (KTEMB) bir heyeti kabul etti. 

Ktbb Başkanı Özçınar, Elektrik Müteahhitleriyle Görüştü

Lefkoşa, 1  Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden  (KTEMB) bir heyeti kabul etti. 

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Ktbb Başkanı Özçınar, Elektrik Müteahhitleriyle Görüştü
Lefkoşa, 1  Kasım 18 : Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden  (KTEMB) bir heyeti kabul etti. 

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan KTEMB Başkanı Bora Karaçam, 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren KTEMB’nin değerli çalışmalar yaptığını ancak vatandaşın bu konuda pek fazla bilgisi olmadığını ifade eden etti.

Belediyeler ve KTBB aracılığıyla kendilerini anlatmak istediklerini belirten Karaçam, elektrik işlerinin KTEMB’e kayıtlı kişiler tarafından yapılması ve bunun inşaat alanı önündeki tabelalarda da yer alması gerektiğini söyledi.

Bora Karaçam, bu uygulama ile kaçak iş gücünün de önüne geçilebileceğini söyledi.  

ÖZÇINAR

KTBB Başkanı Mahmut Özçınar da yaşanan olumsuzluklar karşısında müteahitlerin zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti. Küçük bir ülke olmasına rağmen denetim noktasında bir takım sıkıntılar yaşandığını söyleyen Özçınar, belediyelerin bilinçlendirme adına attıkları adımların önemli rol oynadığı kaydetti.

İnşaat ve yapılaşma boyutunda büyük bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Özçınar, bazı yasal çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Karaçam’ın tabelalar konusunda dikkat çektiği noktanın önemli olduğunu söyleyen Özçınar, şeffaf bir şekilde muhatabın bilinmesi gerektiğini belirtti.

(ÖZ/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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