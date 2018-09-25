KTBB Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, DABB Heyetini Kabul Etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) İkinci Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile DABB Genel Sekreteri Esra Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KTBB binasında, bugün saat 11.00’de gerçekleşen kabulde konuşan KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



KTBB’nin tarihsel süreci ve kuruluş aşamasıyla ile ilgili bilgi veren Özçınar, birliğin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kurulduğunu anlattı.



Her alanda görevde bulunan herkesin, gelecek nesilleri düşünmesi gerektiğine de dikkat çeken Özçınar, tecrübe paylaşımının önemli olduğunu söyledi. Özçınar “belediyeler birbirimizle yarışmazsak yenilik yapamayız” dedi.



Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’ye olan sevgi ve bağının çok güçlü olduğunu da vurgulayan Özçınar, yaşanan ekonomik sıkıntıların bir an önce aşılmasını diledi.



TARHAN

DABB İkinci Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da belediyeler-birlikler arasında ilişkilerin geliştirilebileceğini ifade ederek Kıbrıs ile ilişkilerin de geliştirilmesinde belediyelerin öncü olabileceğini söyledi.



UYSAL

DABB Genel Sekreteri Esra Uysal ise Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ortak bir programda misafir etmek istediklerini dile getirdi.



Taraflar, ortak çalışmalar yapmak amacıyla KTBB ve DABB arasında bir protokol için temaslarını sürdüreceklerini kaydetti.



Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.