banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96195
ALTIN
185.082
DOLAR
4.5879
STERLİN
6.0002
EURO
5.3163
Polisiye Olaylar,,,
Polisiye Olaylar,,,
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Arda davası karara bağlandı
ARDA DAVASI KARARA BAĞLANDI
Kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

KTAMS,Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi'nde Grev Yapacak...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması nedeniyle yarın grev yapacağını açıkladı.

KTAMS,Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi'nde Grev Yapacak...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması nedeniyle yarın grev yapacağını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:46
KTAMS,Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi'nde Grev Yapacak...

KTAMS, YARIN ARAÇ KAYIT VE RUHSATLANDIRMA LEFKOŞA ŞUBESİ’NDE GREV YAPACAK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması nedeniyle yarın grev yapacağını açıkladı.

Grev, 07.30 -14.00 saatleri arasında uygulanacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, söz konusu iş yerinde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümü yönünde uzun zamandır çaba gösterdiklerini hatırlattı.

Defalarca eylem yapmalarına hatta 2015’te dönemin ilgili bakanıyla protokol imzalanmasına rağmen sorunların çözümü yönünde halen somut bir adım atılmadığını kaydeden Bengihan, bu yüzden yarın 07.30 -14.00 saatleri arasında grev uygulayacaklarını belirtti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41. Yıl Güzelyurt Portakal Festivali Yarın Başlıyor...
41. Yıl Güzelyurt Portakal Festivali Yarın Başlıyor...
Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı Bağışladı
Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı Bağışladı
Saner ve Candan, Akpa Genel Kurulu Oturumlarına Katıldı!
Saner ve Candan, Akpa Genel Kurulu Oturumlarına Katıldı!
Daü Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde 3 Laboratuar Açıldı!
Daü Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde 3 Laboratuar Açıldı!
"Özyiğit: “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Varlığının Devamı İçin Protokolü İptal Ettik”
"Özyiğit: “Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Varlığının Devamı İçin Protokolü İptal Ettik”
Akıncı İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Kabul Etti
Akıncı İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu Kabul Etti
Ktams, Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Grev Yapacak
Ktams, Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Grev Yapacak
KSP'den Yerel Seçim Değerlendirmesi…
KSP'den Yerel Seçim Değerlendirmesi…
Zehra Önder YDP Genel Başkan Yardımcısı Oldu!
Zehra Önder YDP Genel Başkan Yardımcısı Oldu!
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Sanatçı Çağın'a Anı Plaketi
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Sanatçı Çağın'a Anı Plaketi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim