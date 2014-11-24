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KTAMS'tan Uyarı Grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) grevde.

KTAMS'tan Uyarı Grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) grevde.

24 Kasım 2014 Pazartesi 10:22
KTAMS'tan Uyarı Grevi
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KAPTAN: “HALKIMIZ HAK ETTİĞİ HİZMETİ BUGÜN ALABİLİYOR MU? ÜLKENİN EN BÜYÜK İKİNCİ HASTANESİ VE 4 KİŞİ İLE TÜM HİZMETLER DURDU”

“İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI KARŞISINDA PERSONEL YETERSİZ KALDI”

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), personel eksikliği ve buna bağlı olarak halka gerekli hizmetin verilememesi gerekçesiyle Barış Rum ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyarı grevi yaptı.

Hastanede 8.00 ile 12.00 saatleri arasında yer alan greve Ebeler ve Hemşireler Sendikası da destek veriyor.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Barış Rum ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, 198 yatakla KKTC’nin ikinci en büyük hastanesinin 4 çalışanla yürütüldüğünü yapılan grevle hastanenin tüm işlemlerinin durduğunu belirtti.

Hastanenin, personel eksikliğinden dolayı eczanesinde çalışan eczacı kalfasının istifa etmesi durumunda, eczaneden ilaç tedarik edilemeyecek, kayıt memurunun hasta olması halinde kayıt tutulamayacak bir durumda olduğunu savunan Kaptan, hükümeti halkını düşünmeyen, sendikalara kulak asmayan bir anlayışla hareket etmekle suçladı.

Zaman zaman sendikaların çok fazla grev yapmakla suçlanmasına da değinen Kaptan, çalışanların sıkıntı yaşaması veya halkın hak ettiği hizmeti alamaması durumlarında sendikanın en son çare olarak eylem seçeneğini kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Hastanenin 4 çalışanla idame ettirildiğine işaret eden Kaptan, “Halkımız hak ettiği hizmeti bugün alabiliyor mu? Ülkenin en büyük ikinci hastanesi ve 4 kişi ile tüm hizmetler durdu” dedi.

Sıkıntıların giderilmemesi halinde daha büyük eylemelere de gidebilecekleri belirten Kaptan, Hükümete hizmet kalitesini arttıracak icraatlarda bulunma çağrısı yaptı.

AÇIKLAMA

Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında ise, Hastanedeki sorunlarla ilgili olarak yapılan görüşmelerde Bakanlığın sorunların çözümü yönünde herhangi bir olumlu adım atmadığını savundu.

“İş yükünün artması karşısında personel yetersiz kalmıştır” denilen açıklamada soruna köklü çözüm bulunması yerine özel şirketlerden hizmet alımı yolunun tercih edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bütçe yetersizliği bu hizmetin aksaması için mazeret olmamalıdır” ifadesi yer aldı.

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