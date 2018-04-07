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KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, “Müşavirlik Yasası” olarak da bilinen ve üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanmasını düzenleyecek yasa tasarısının beklentileri karşılamadığını savundu.

KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, “Müşavirlik Yasası” olarak da bilinen ve üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanmasını düzenleyecek yasa tasarısının beklentileri karşılamadığını savundu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 13:49
KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ
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KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ

BENGİHAN: “BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN YASA TASARISINDA CİDDİ ANOMALİLER VAR…”

“KAMUDAKİ HİYERARŞİ BOZULACAK, GİZLİ MÜŞAVİRLER YARATILACAK, EŞİTSİZLİK OLACAK”

“ARTIK MÜDÜRLÜKLERE LİYAKATA DAYALI BİR SINAV SİSTEMİ İLE KAMU HİZMETİ KOMİSYONU TARAFINDAN ATANMA YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, “Müşavirlik Yasası” olarak da bilinen ve üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanmasını düzenleyecek yasa tasarısının beklentileri karşılamadığını savundu.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kamudaki hiyerarşinin bozulacağını, gizli müşavirler yaratılacağını, atamalar ve kişiler arasında eşitsizlik olacağını savunan Bengihan, “Tasarıda ciddi anomaliler var” değerlendirmesinde bulundu.

“Müşavirlik Yasası” olarak addedilen yasanın geçtiğimiz hafta içinde Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini anımsatan Bengihan, tasarı konusundaki görüşlerini yazılı açıklamayla paylaşarak, sendikanın çözüm önerisini de aktardı.

Başbakanlıkta yetkili sendika olduklarını hatırlatan KTAMS Başkan Güven Bengihan, teknik kurul toplantılarına katıldıklarını, bu toplantılarda, “yapılmak istenenle murat edilen birbirini karşılamıyor. Kamuda ciddi sıkıntılar baş gösterecek, gizli müşavirler yaratılacak” görüşlerini ifade ettiklerini ve yasa tasarısıyla ilgili oylamada ret oyu kullandıklarını söyledi.

İlgili yasa tasarısında ciddi anomaliler olduğunu savunan Bengihan, “Hükümetin değişiklik yasası yürürlüğe girmeden kamu görevlileri arasından ilk kez üçlü kararnameyle üst kademe yönetici ataması var olan anomalileri artırdı. UBP-DP dönemindeki mevcut atanan kişiler ile aynı hukuki statüye sahip yeni kamu görevlileri yaratıldı” dedi.

ATAMALAR VE KİŞİLER ARASINDA EŞİTSİZLİK OLACAK

KTAMS Başkan Güven Bengihan şunları da aktardı:
“Daha önce şube amirlikleri kadrolarının altında görev ifa edip, üst kademe yöneticiliğine atananların 17 B şube amirliği baremiyle eski görevine dönmeleri; şube amirliği kadrolarında görev ifa ederken atananların ise üst kademe yöneticiliği yaparken çektiği baremden yani barem 18A ve/veya barem 19’dan eski görevine dönmesi öngörülmekte. Değişiklik yasasından sonra atanıp görevden alınanların ise eski baremleri ile eski göreve dönmeleri öngörülmekte ve yine atamalar arasında kişiler arasında eşitsizlik yaratılmaktadır. 

Yasa yürürlüğe girmeden önce atananların eski göreve döndükleri kadronun bareminin üstünde bir barem ile işe dönmesi ile kamuda eşit işe eşit ücret prensibinde de ciddi sıkıntılar doğacağı göz ardı edilmektedir. Müsteşar maaşı ile şube amirliği görevinin ifa edilmesinin ise anomalilerinden ve kamudaki hiyerarşiye vereceği zarar ise gün gibi ortadadır. 

Şu an mevcut yasa ile üst kademe yöneticisi atanan kişilerin yöneticilik görevi ifa ederken altında görev ifa eden personelin terfilerini, performans değerlendirme forumlarını onaylarken şimdi o kişilerin altında bir göreve döndürülmeleri ile kamuda hiyerarşi bozulacak ve gizli müşavirlerin doğmasına sebep olacaktır.”

“MÜDÜRLÜKLERE LİYAKATA DAYALI SINAV SİSTEMİYLE ATAMA YAPILMALI”

Sendikanın bu alandaki çözüm önerisini de aktaran Bengihan şunları kaydetti:
“KTAMS çözüm önerisi olarak kamu reformu çerçevesinde artık müdürlüklere liyakata dayalı bir sınav sistemi ile Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanma yapılmasını öngörmektedir. Bu geçiş döneminde bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası’nda değişiklik yapılarak burada yeni kadrolar oluşturularak mevcut müşavirleri de kapsayacak şekilde görevden alınan herkesin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bu kadrolara atanarak müşavir olanların çalışma iradesinin siyasilerin iki dudağı arasından alınması gerekmektedir.”

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