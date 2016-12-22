Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 08:45

KTAMS’tan Hükümete “Faşistsiniz” Suçlaması

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda çalışan personelin görev yerlerinin ve bölümlerinin KTAMS’ın grevlerine ve eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle değiştirildiğini bildirdi.

KTAMS'tan Hükümete 'Faşistsiniz” Suçlaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KAPTAN: “SIRF EYLEME ÇIKTI, SENDİKASININ ALDIĞI KARARI UYGULADI DİYE VAKIFLAR BANKASI ÇALIŞANLARI BİR İLÇEDEN BAŞKA İLÇEYE SÜRÜLÜYOR”

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN. İNSANLARA EZİYET ETMEKTEN VAZGEÇİN YOKSA GREVLER GÜNDEME GELECEK”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası’nda çalışan personelin görev yerlerinin ve bölümlerinin KTAMS’ın grevlerine ve eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle değiştirildiğini bildirdi.

“UBP-DP hükümetinin çalışanlarla uğraştığını” söyleyen KTAMS, hükümeti “faşist” olmakla suçladı.

KTAMS, bugün Vakıflar Bankası’nın Lefkoşa’daki merkez şubesi önünde konuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPTAN: “BİR ÇALIŞANIN YERİ 6 AYDA 3 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ”

Sendika adına konuşan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında gündeme gelen grevlere, saatler konusundaki sivil itaatsizlik kararına işaret ederek, “Sırf eyleme çıktı, sendikasının kararını uyguladı diye Vakıflar Bankası çalışanları bir ilçeden başka ilçeye sürülüyor” dedi.

Çalışanların, Güzelyurt’tan, Gazimağusa’dan, Girne’den ve Yedidalga’dan Lefkoşa’ya gönderildiğini belirten Kaptan, bunun “faşist” bir anlayışla yapıldığını savundu.

Bir çalışanın yerinin 6 ayda 3 kez değiştirildiğini, sonra da verimlilik beklendiğini belirten Ahmet Kaptan, “Sizin amacınız bankaya hizmet değil, çalışanlara eziyet etmektir. Bundan zevk alıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN YOKSA BURADA GREVLER GÜNDEME GELECEK”

“Bir an önce, girdiğiniz bu yanlış yoldan dönün ve bankaya hizmet etmeyi önünüze ilke olarak koyun” diyen Kaptan, “İnsanlara eziyeti devam ettirdiğiniz takdirde burada grevler gündemimize gelecek”  şeklinde konuştu.

Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyelerini eleştiren KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan şunları söyledi:

“Sendika sıkıntıları Yönetim Kurulu’na iletti ama maalesef Yönetim Kurulu üyeleri çalışanlara ‘sendikanız bunları bize iletmedi, bunları bilmiyoruz’ dedi. Bunu yapacak kadar kendilerinden geçtiler. Ama biz sizi kendinize getirmeyi biliriz. Bu anlayış, sendikamızın boyun eğeceği bir anlayış değil.”

Ahmet Kaptan, UBP-DP hükümetinden kurtulma dilekleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KtamsSuçlama
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “uzay Gözlemi” Konulu Proje Hazırladı Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “uzay...
Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi Akıncı İle Anastasiadis Biraraya Geldi
Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama Nedeniyle Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Su Boru Hattında Patlama...
‘ÇOCUK İSTİSMARI YA DA İHMALİNE’ KARŞIN EN İYİ TEDBİR YİNE EĞİTİMDİR ‘ÇOCUK İSTİSMARI YA DA İHMALİNE’ KARŞIN...
Aşırı Yağış Ve Fırtına… Aşırı Yağış Ve Fırtına…
Telekomünikasyon Dairesi Santraline Yıldırım Düştü Telekomünikasyon Dairesi Santraline Yıldırım Düştü
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, “uzay...
Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Başkanı Behcet Çelebi, kısa bir süre önce dernek çatısı altında...

Haberi Oku