KTAMS’tan Asgari Ücret Eleştirisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, belirlenen yeni asgari ücreti eleştirerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na “Ellerinizi vicdanınıza koyup, insanlık onuruna yakışır bir maaş için yeniden toplanın” çağrısı yaptı.

“ELLERİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP, İNSANLIK ONURUNA YAKIŞIR BİR MAAŞ İÇİN YENİDEN TOPLANIN”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, belirlenen yeni asgari ücreti eleştirerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na “Ellerinizi vicdanınıza koyup, insanlık onuruna yakışır bir maaş için yeniden toplanın” çağrısı yaptı.

Brüt 2 bin 175 TL olarak belirlenen 2017’nin ikinci asgari ücreti konusunda yazılı açıklama yapan Bengihan, “Yeni asgari ücretle günlük 63 TL'ye dört kişinin sadece karnını doyurması dahi imkansız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapıldığını söylediğini de belirten Bengihan, “Önemli olan artış oranı değil, çalışanın eline geçen maaşla ailenin insanca yaşayabilmesi. Sadece kendi çıkarını düşünen işverenin böyle bir gailesi olmadığı aşikar ancak komisyonda işçi tarafını temsil eden sendikanın çalışanlara açlık sınırı altında bir asgari ücreti reva görmesi düşündürücü” açıklamasında bulundu.

KTAMS olarak, çalışanlara bu asgari ücreti reva gören UBP-DP zihniyetini kınadıklarını belirten Bengihan, komisyona “ellerinizi vicdanlarınıza koyup, insanlık onuruna yakışır bir maaş için yeniden toplanın” çağrısı yaptı.



