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KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR

KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR

06 Nisan 2018 Cuma 12:23
KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR
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KTAMS’TA DONÖR BAĞIŞ KAMPANYASI YAPILIYOR

BENGİHAN: “BAĞIŞLAR İNSANLARA YAŞAMA UMUDU OLACAK”
ÖZERALP: “18-45 YAŞ ARASINDA SAĞLIKLI TÜM BİREYLER İLİK NAKLİ HAVUZU İÇİN KAYIT YAPTIRMAYA ÇAĞIRIYORUZ”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyasına destek verdi
Bu amaçla bugün sendika binasında bağış kampanyası düzenlendi. Bağış kampanyasına destek veren gönüller Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı görevlilerinin dağıttığı formu doldurdu, ardından da yanaklarından tükürük örneği verdi. Saat 10.00’da başlayan kampanya 14.00’e kadar sürecek.
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, kampanyayla ilgili açıklama yaptı.
BENGİHAN
İlk sözü alan Güven Bengihan, KTAMS’ın 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın “Donör Ol Hayat Kurtar” sloganıyla yürüttüğü kampanyaya destek verdiğini söyledi.
Bengihan, sendikada düzenlenen kampanya sayesinde 18-45 yaş arasında olan, herhangi sağlık sorunu bulunmayan ve daha önce donör bağışı yapmayan gönüllülerden alınan tükürük örnekleriyle Dünya İlik Bankası’nda kayıt yapılacağını aktardı.
Bu bağışların genelde dünyada, özelde ülkede bu hastalıklara mücadele eden insanlara yaşama umudu olacağını belirten Güven Bengihan, kampanyanın dayanışma, yardımlaşma kültürünün gelişmesine de katkı koyacağını söyledi.
Bengihan, sendika üyelerini ve halkı hem bu kampanyaya hem de Pazar günü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenecek Girne Maratonu’na katılmaya çağırdı.
ÖZERALP
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, yaklaşık 17 yıldır çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum örgütü olduklarını anımsattı.
Özeralp, “Kanseri yaşamadan sorumluk hisseden, ülkemizde ve dünyada ilik nakli bekleyen hastalara umut olma adına böyle bir organizasyon düzenleyen KTAMS yetkililerine ve üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Servet Özeralp, halkı duyarlı olmaya, 18-45 yaş arasındaki tüm sağlıklı bireyleri ilik nakli için oluşturulan havuza kayıt olmaya çağırdı.
Özeralp, 1-7 Kanser Haftası dolayısıyla, Pazar günü Girne’de vakıf yararına maraton düzenlediğini de anımsatarak, sporu seven, farkındalık yaratmak, vakfa katkı koymak isteyenleri Girne’ye davet etti.
Özeralp, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın Lefkoşa mahkemelerinin karşısındaki binasında hafta içi 08.00-16.30 saatleri arasında da kayıt yaptırılabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanDonör Ol Hayat Kurtar
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