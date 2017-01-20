KTAMS.SOSYAL SİGORTALAR VE ÇALIŞMA DAİRELERİNİN GİRNE ŞUBELERİNDE GREV YAPACAK

KTAMS BUGÜN SOSYAL SİGORTALAR VE ÇALIŞMA DAİRELERİNİN GİRNE ŞUBELERİNDE GREV YAPACAK





Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bugün Sosyal Sigortalar Girne Şubesi’nde tam gün, Çalışma Dairesi Girne Şubesi’nde ise 11.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapa

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KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş günlerde Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ne personel takviyesi yapılması amacı ile gerçekleştirdikleri grevlerin dikkate alınmaması ve gerekli takviyenin yapılmamış olması nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki üyeleri ile birlikte yarın tam gün grevde olacaklarını açıkladı.

Kaptan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Girne hizmet binasında bulunan asansörün 2 aydan beri arızalı olduğunu, engelli yurttaşların üçüncü katta bulunan Çalışma Dairesi Girne Şubesi’ne erişimde sorun yaşadıklarını belirtti.

Kaptan, “Engelli yurttaşlarımızın hizmet almasını yaklaşık 2 aydır engelleyen ve engelli yurttaşlarımızdan birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve çağırmak amacı ile yarın 11:00-12:00 saatleri arasında Çalışma Dairesi Girne Şubesinde uyarı grevi gerçekleştirilecektir” dedi.

Kaptan, bugün saat 11.00 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Girne hizmet binası önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.