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KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DÜN BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün gerçekleştirdiği 36. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DÜN BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün gerçekleştirdiği 36. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

18 Mart 2018 Pazar 12:25
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DÜN BELİRLENDİ
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KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DÜN BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün gerçekleştirdiği 36. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 30 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 

“Güven Bengihan, Ülfet Kral, Emete Taşkan, Firdevs Bladanlı, Mehmet Oytam, Serman Yiğit, Deniz Tuğberk, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban Ataser, Devrim Barçın, Ebru Şerebet, Ahmet Katrancıoğlu, Devrim Karaman, Ahmet Asoğlu, Zehra Çiçekli, Gökhan Tozan, Oya Adsız Maraşuna, Ayşe Çağsın Baysalhan, Hüseyin Kocadal, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Mustafa Yaşlı, Recep Yamuk, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Çağın Oytaç, Ayşe Çetiner.”

Onur Kurulu’nda ise Ahmet C. Musaoğulları, Mehmet Biliz, Serdar Cesurer, Öcal Fatih Kutrafalı ve
İbrahim Solmazcan’dan oluştu.

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