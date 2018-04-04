KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ

MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BENGİHAN BAŞKANLIĞINDAKİ KTAMS YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güven Bengihan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti. KTAMS yönetimi, Denktaş’a taleplerini iletti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşme bugün bakanlıkta gerçekleşti.

Ziyarette konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sürekli diyalog halinde oldukları Maliye Bakanlığı’nı ziyaretlerinin gündeminde birtakım taleplerin yer aldığını belirtti ve bunları sıraladı.

EK HP ÖDENEĞİ VE TERFİDE GEÇER NOTUN EŞİTLENMESİ

Bengihan, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilenlere verilen hayat pahalılığına ek olarak eski yasa kapsamında çalışanlar ile maaş farkının açılmaması adına ek artış yapılması, yasa kapsamında terfi sınavına girecek olanlarda aranan yıl koşulu ile sınav geçme notunun tüm kamu görevlileri ile eşitlenmesini istediklerini kaydetti.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ… VEZNE TAHSİSATI

Sözleşmeli personele yönelik toplu iş sözleşmesi çağrısına binaen, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hükümet tarafından başlatılması taleplerini de dile getiren Bengihan, bakanlıklar ve bağlı dairelerinde veznelerde çalışan kamu çalışanlarının statüsüne bakılmaksızın vezne tahsisatı verilmesini istedi.

KADÜK OLAN ENGELLİLERLE İLGİLİ YASA

UBP-DP döneminde Meclis’e sevk edilen ve erken genel seçim nedeniyle kadük olan Engelliler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da ivedilikle yeniden Meclis’e gönderilmesi taleplerini dile getiren Bengihan, talepleri içeren yazıyı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise KTAMS’ın yeni yönetimine başarılar diledi ve taleplerini inceleyerek sendika yönetimi ile fikir alış verişinde bulundu.