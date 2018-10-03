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KTAMS’dan Bazı Yayın Organlarına Ve Maliye Bakanı’na Yanıt…

KTAMS’dan Bazı Yayın Organlarına Ve Maliye Bakanı’na Yanıt…

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:18
KTAMS’dan Bazı Yayın Organlarına Ve Maliye Bakanı’na Yanıt…

BENGİHAN: “ÜYELERİN YAZILI ONAYI İLE MAAŞLARINDAN KESİLİP SENDİKALARA AKTARILAN ÜYE AİDATLARINI ‘HAZİNEDEN SENDİKALARA PARA AKTARILIYOR’ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMAK ANLAŞILIR BİR TUTUM DEĞİL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bir süreden beri sendikalara ve sivil toplum örgütlerine karşı bir tavır geliştirdiğini, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini “statükocu” olarak niteleyip bunu sürekli tekrarladığını öne sürdü.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının da “Denktaş’a destek verme telaşı içinde” sendikaların üye aidatlarını konu edip bunu bilinçli bir şekilde saptırarak, “Gökten değil, Hazineden para yağıyor” diye manşet attığını, haber bültenine ilk haber yaptığını kaydetti.

Bengihan, üyelerin yazılı onayı ile maaşlarından kesilip sendikalara aktarılan üye aidatlarını hazineden sendikalara para aktarılıyor gibi göstermeye çalışmanın anlaşılır bir tutum olmadığını vurguladı.

“STATÜKONUN OLUŞMASINA KİMLERİN SEBEP OLDUĞUNU SN. DENKTAŞ ÇOK DAHA İYİ BİLMEKTEDİR”

Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin en büyük statükocu olduğu konusuna da değinen Bengihan, “Bugün ülkemizin içinde bulunduğu bu duruma gelmesine yani şikâyet ettiği mevcut statükonun oluşmasına kimlerin sebep olduğunu Sn. Serdar Denktaş herkesten çok daha iyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bengihan şöyle devam etti:

“Bugün kamunun hantal ve verimsiz olduğu konusunda şikayetler varsa, vatandaşlar eşitsizlik ve adaletsizlikten yakınıyorsa bunun en büyük sorumluları; 1974’ten sonra oluşan ganimet düzeni ile haksız mal dağıtımları, mevki dağıtımları yapan, daha sonra da kendi konumlarını güçlendirmek adına her seçim döneminde haksız yere vatandaşlık dağıtan, seçime bir gün kala kapıların altından istihdam yazıları dağıtan, kendi yandaşlarına mevki vermek için üçlü kararname sistemini getiren, terfileri, nakilleri dahi liyakate göre değil parti rozetine göre yapanlardır.

Sendikamızın tarihi, statükoya karşı verilen mücadelelerle doludur. Statüko yıkılana kadar da mücadelesini sürdürecektir.”

Son Güncelleme: 03.10.2018 16:19
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