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Ktams Zamları Eleştirdi

“PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR HALKI İSYAN NOKTASINA GETİRDİ”  

Ktams Zamları Eleştirdi

“PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR HALKI İSYAN NOKTASINA GETİRDİ”  

20 Eylül 2018 Perşembe 15:58
Ktams Zamları Eleştirdi
“PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR HALKI İSYAN NOKTASINA GETİRDİ”  

Lefkoşa, 20 Eylül 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yapılan zamları eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son aylarda TL’nin döviz karşısında büyük oranda değer kaybetmesinin , vatandaşların alım gücünün çok büyük oranda gerilemesine neden olurken,  peş peşe gelen zamların halkı isyan noktasına getirdiğini kaydetti.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar yanında tüm temel tüketim maddelerinin fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığını dile getiren Bengihan, “Krizi fırsat bilen birçok tüccarın da acımasız bir şekilde uyguladığı fahiş fiyatlar karşısında hükümet edenlerin etkin önlemler alamaması nedeniyle vatandaşlar marketlere gitmekten korkar duruma gelmiştir. Aldığı ücretle en temel tüketim maddelerini dahi alamayan dar ve sabit gelirli çalışanlar sefalet içine düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“Felaket” diye nitelendirilen kriz karşısında hükümetin çaresiz ve aciz bir şekilde beklediğini iddia eden  Bengihan sözlerini şöyle tamamladı: 

“Çalışanların ve dar gelirlilerin yaşam standardını iyileştirecek adımlar atması için defalarca uyarmamıza rağmen;  tam tersi uygulamalarla halka şok üstüne şok yaşatmaktadır. KTAMS olarak hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Halkımızın bu kriz karşısında daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Hükümet olmanın sorumluluğu ile hareket edip bu kötü gidişi durduracak önlemleri derhal hayata geçirin”.
(HUR/ YIL)

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