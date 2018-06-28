Ktams, Yarın Araç Kayıt Ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Grev Yapacak

Lefkoşa, 28 Haziran 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması nedeniyle yarın grev yapacağını açıkladı.

Grev, 07.30 -14.00 saatleri arasında uygulanacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, söz konusu iş yerinde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı ile ilgili sorunların çözümü yönünde uzun zamandır çaba gösterdiklerini hatırlattı.

Defalarca eylem yapmalarına hatta 2015’te dönemin ilgili bakanıyla protokol imzalanmasına rağmen sorunların çözümü yönünde halen somut bir adım atılmadığını kaydeden Bengihan, bu yüzden yarın 07.30 -14.00 saatleri arasında grev uygulayacaklarını belirtti.

(AK/GÜL)