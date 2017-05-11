Ktams, Vakıflar Bankası’ndaki Uygulamaları Başbakanlık Önündeki Eylemle Kınadı

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası çalışanının gerekçe gösterilmeden ve yönetimin önerisi olmadan görev yerinin değiştirilmesini kınamak amacıyla bugün Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirdi.

KTAMS Toplu İş Sözleşmeleri Sekreteri de olan sözkonusu çalışanın, bankada 27 Nisan 2017’de yapılan istihdamların “yönetmeliklere aykırı olduğu” yönündeki sendika açıklamasından dolayı sürüldüğü ileri sürülerek, sendikanın, Kıbrıs Vakıflar Bankası hissedarı olarak hukuk yoluna başvuru hakkının saklı kaldığına işaret edildi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, eylem sırasında yaptığı açıklamada, yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen istihdamlarla ilgili sendika görüşünün 3 Mayıs’ta Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’na gönderildiğini söyledi.

Kaptan, “Gönderilen yazıdan sonra Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik, bu yazıyı kişiselleştirerek, kendi yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmış olup banka çalışanı, aynı zamanda KTAMS Toplu iş Sözleşmeleri Sekreteri olan çalışanın, sendikamıza tepki olması için hiçbir gerekçe göstermeden ve Genel Müdürlüğün önerisi olmaksızın görev yeri değiştirilmiştir.” dedi.

Banka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eda Çelik’le konunun görüşüldüğünü ve konuyu yönetim kurulunun dikkatine getireceği sözünü aldıklarını belirten Kaptan, atılan adımların takipçisi olacaklarını ve yanlıştan dönülmemesi halinde eylemlerin süreceğini dile getirdi.

AÇIKLAMA

KTAMS Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Muzaffer Sevim de, sendikanın hazırladığı açıklamayı okudu.

Açıklamada, 31 Aralık 2011’de imzalanan toplu iş sözleşmesinde personelin bazı haklarından feragat ederek ve özverili çalışarak, bankanın Türkiye bankalarıyla rekabet edebilir bir noktaya geldiği hatırlatıldı.

Banka çalışanı sendika yöneticisine karşı sergilenen tutum kınanarak, şu sorular soruldu:

“Yapmış olduğunuz yanlış uygulamaları gerek sizinle gerekse basınla paylaştığımız için banka çalışanı olan sendika yöneticisi için alınan görev yeri değişikliği kararı doğru mu? Bankanın 2016 yılı raporunda e istihdam uygulamaları konusunda dış murakıp tarafından uyarılmadınız mı? 2016 yılında personel giderlerini azaltmak maksadıyla milyonlarca TL teşvik primi verilerek yaklaşık 25 personelin emekliye sevk edilmesi ile bankaya 3 personelin istihdam kararı çelişmiyor mu? Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı oluşacaksaydı neden milyonlarca teşvik primi verilerek personel çıkarılmıştır? Bu 3 istihdam kararı personel gider kalemini artırmıyor mu? Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı olduğuna hangi veriler ışığında karar verilmiştir?”

Sendika, sormuş olduğu sorulara alacağı cevaplara göre Kıbrıs Vakıflar Bankası hissedarı olarak hukuk yoluna başvuru hakkının saklı kaldığını da bildirdi.

(RU/FEZ) Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Süleyman Önal

