Ktams Sağlıkta Döner Sermaye Yasası Konusunda Panel Düzenliyor

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamu sağlık hizmetleriyle ilgili “Döner Sermaye Yasası” konusunda panel düzenliyor.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü saat 13.30’da KTAMS Barış Salonu’nda yer alacak panel, “Döner Sermaye Yasası ve Sağlık Reformu Türkiye Deneyimleri” başlığıyla düzenlenecek.

Açıklamaya göre Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyon Üyesi Dr. Osman Öztürk’ün konuşmacı olarak yer alacağı panele siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de davet edildi.

Panelin halka açık olduğu kaydedildi.

Kamu çalışanı tüm KTAMS üyelerinin panele katılımı için, Başbakanlık’tan 13.00-16.15 saatleri arasına dair izin alındı.

(DOĞ/HA)