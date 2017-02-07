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07 Şubat 2017 Salı 10:59

Ktams Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Özlük Haklarına İlişkin 3 Yeni Yasa Önerisine Destek Arayışında…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) kamuda çalışanlar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin giderilmesi adına hazırladığı yasa önerilerini siyasi partilere sunmak için ziyaretlere başladı.

Ktams Kamu Çalışanlarının Maaş Ve Özlük Haklarına İlişkin 3 Yeni Yasa Önerisine Destek Arayışında…
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KTAMS HEYETİ TKP YENİ GÜÇLER VE TDP’Yİ ZİYARET EDEREK, HAZIRLADIĞI YASA ÖNERİLERİNİ SUNDU

Lefkoşa, 7 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) kamuda çalışanlar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin giderilmesi adına hazırladığı yasa önerilerini siyasi partilere sunmak için ziyaretlere başladı.

Ahmet Kaptan başkanlığındaki KTAMS heyeti, bugün sırasıyla TKP Yeni Güçler ve Toplumcu Demokrasi Partisi ‘ni (TDP) ziyaret etti.

KAPTAN

Kaptan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada gerek 47/2010 sayılı “Göç Yasası” olarak da bilinen yasa kapsamında işe başlayan ve bu kapsamın dışında olanlar arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, gerekse kamuda “geçici” ve “sözleşmeli” olarak uzun yıllardır hizmet verenlere iş garantisi sağlanmasıyla ilgili 3 yasa önerisi çalışması yaptıklarını kaydetti.

Kaptan, kamuda 2 bin10 kişinin şu an “geçici memur” statüsünde çalıştığını ve bu kişilerin kaderinin artık iki dudak arasında olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, hazırlanan önerilerde artı bir değer bulunmadığını, sadece ILO sözleşmelerine de bağlı kalınarak, “Özelleştirme Yasası”nda öngörülen hakların geçici ve sözleşmeli olanlara da verilmesini istediklerini ifade etti.

Kaptan kamudaki verimsizliğin başlıca sebeplerinden birinin de aynı statüdeki çalışanlar arasında yaratılan eşitsizlikleri olduğunu da ekledi.

ÇAKICI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, KTAMS heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, TKP Yeni Güçler’in merkezden sola doğru solun tüm renklerini kucaklayacağını ifade ederek, çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizliğin hem kabul edilemediğini hem de bunun TKP Yeni Güçler’in siyasi duruşuna da aykırı olduğunu belirtti.

Çakıcı önerileri inceleyeceklerini ve hak gaspına neden olan düzensizliklerin karşısında duracaklarını ifade ederek, bu düzensizliklerin giderilmesi lehinde oylarını kullanacaklarını, TKP Yeni Güçlerin iktidara gelmesi halinde “Göç Yasası”nın tamamen iptal edileceğini kaydetti.

Çakıcı gündemde bulunan sendikal hakların geriletilmesi konusunun da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, sadece kamuda değil özelde de sendikalaşmanın yanında olduklarını belirtti.

Asgari ücretin yetersizliğine ve hayat pahalılığının artışına da dikkat çeken Çakıcı, hükümetin yaptığı zamların da “kodamanları korumaya yönelik” olduğunu savundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de KTAMS heyetini kabulünde, ülkede her şeyi Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasına endekslemenin yanlış olduğunu söyleyerek, çalışma yaşamında iyileştirmelerin ILO sözleşmelerine bağlı kalınarak en erken zamanda yapılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, “Göç Yasası”yla işe alınanlara çok büyük haksızlık yapıldığını, gelmiş-geçmiş hükümetlerin geçici tedbirlerle günü geçirme amacında olduklarını ifade ederek, “geçiciliğin” de “sözleşmeliliğin” de belli bir süresi ve düzeyi olması gerektiği, aksinin “çalışanlara hakaret” anlamını taşıdığı görüşünü bildirdi.

Münhalların, siyasi etiketlere göre değil, aranan kriterlere ve istenen niteliklere uygunluğa göre yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonunun demokratik ve özerk bir kurum olması adına TDP’nin mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ve Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine usulsüz alımların devam ettiğini de savunan Özyiğit, buna karşın, sendikaların “açlık sınırıyla” ve “hayat pahalılığıyla” ilgili açıklamalarına rağmen, hükümette alınmış herhangi bir tedbir görülmediğini ifade etti.

TDP’nin hukukçularına da danışarak, yasa önerilerini inceleyeceğini kaydeden Özyiğit, söz konusu önerilerin çalışanların yararına yasalaşması adına gerekli desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber : Raif Uzkan

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