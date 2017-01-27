Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2017 Cuma 09:24

Ktams’ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki Grevi 8’inci Gününde… Grev, 30 Ocak’tan Sonra Süresiz Greve Dönüşecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yaptığı grev bugün 8’inci gününde.

Ktams'ın Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi'ndeki Grevi 8'inci Gününde… Grev, 30 Ocak'tan Sonra Süresiz Greve Dönüşecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KTAMS, PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNÜNDE OLACAK

KAPTAN: “TALEBİMİZ NE MAAŞ ARTIŞI NE ÖZLÜK HAKKI NE DE ÖZEL TAHSİSATTIR. SADECE HALKIN HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMASINI İSTİYORUZ...HÜKÜMET SORUNA DUYARSIZ”

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), personel eksikliği gerekçesiyle Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde yaptığı grev bugün 8’inci gününde.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 20 Ocak’tan beri devam eden grevle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı; grevin 30 Ocak Pazartesi’nden sonra süresiz greve dönüşeceğini açıkladı.

Kaptan, 30 Ocak Pazartesi günü yine tam gün greve çıkarak Lefkoşa’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını, bakanlık önünde saat 11.00’de basın açıklaması yapacaklarını da ifade ederek, “8 gündür tam gün grevdeyiz ama maalesef hükümette konuya karşı en ufak bir duyarlılık yok. Pazartesi, sesimizi duymayanlara sesimizi duyurmaya geleceğiz” dedi.

“SAYIN BAKAN TV KANALLARINI DOLAŞIYOR, BURALARDA KONUŞUYOR AMA BİZİMLE KONUŞMUYOR”

Dairedeki personel eksikliğinden Girne halkının etkilendiğini, insanların işlem yapabilmek için saatlerce beklediğini söyleyen Kaptan, “Sorunu çözmeye yönelik adım atılmıyor. Sayın Bakan televizyon kanallarını dolaşıyor, buralarda konuşuyor ama bizimle konuşmuyor. Talebimiz ne maaş artışı ne özlük hakkı ne de özel tahsisattır. Sadece halkın hak ettiği hizmeti almasını istiyoruz” ifadesine yer verdi.

“SADECE PERSONEL DEĞİL, ODACI VE TEMİZLİKÇİ EKSİKLİĞİ DE VAR”

Kaptan, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki personel eksikliğini gidermek için 3 personel talepleri olduğunu belirterek, dairede buna ek olarak odacı ve temizlikçi eksikliği de olduğunu kaydetti.

Kaptan, odacı ve temizlikçi eksikliği için Lefkoşa’dan Girne’ye personel gönderildiğini, hükümetin buna da geçici çözüm ürettiğini söyledi, söz konusu uygulamayı eleştirdi.

“SORUN KASIM’DA GÜNDEME GELMİŞ, SONRA DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Girne Şubesi’nde 16 personel olduğunu ve personelin tümünün KTAMS’ta örgütlü bulunduğunu dile getiren Ahmet Kaptan, personel eksikliği sorununu geçtiğimiz yılın Kasım ayında gündeme taşıdıklarını anımsattı ve şunları anlattı:

“O zaman Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu ile görüştük, başka dairelerde görevi olmayan 3 kişi Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde görevlendirildi ve sorun çözüldü. Ancak Aralık ayı sonunda Sayın Çalışma Bakanı bu 3 personeli eski yerlerine gönderdi. Yeniden personel sıkıntısı yaşanmaya başladı.”

(RÇ/ÖK)

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Fazla Yağış Çamlıbel’de En Fazla Yağış Çamlıbel’de
Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İlkokullara Yönelik Çalışma... Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan İlkokullara...
Ydp’den Tak’a Ziyaret… Ydp’den Tak’a Ziyaret…
Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi Durduran Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Değerlendirdi
Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır” Bkp: “ubp-dp Azınlık Hükümeti Tıkanmıştır”
UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza ! UYUŞTURUCU Taciri Kader Felek'e ibretlik Ceza...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

En Fazla Yağış Çamlıbel’de
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 8 kilogramla Çamlıbel’de kaydedildiğini...

Haberi Oku