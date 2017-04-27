Ktams’ın Çalışma Bakanlığı Önündeki Eylemi İptal Edildi

KTAMS: “TERFİ YAZILARI BAŞBAKANLIK’A GÖNDERİLDİ”

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) saat 09.30'da Çalışma Bakanlığı önünde yapacağını duyurduğu eylem iptal edildi.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre eylem Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar’ın Çalışma Dairesi’nin terfi yazılarını Başbakanlık’a gönderdiğini sendikaya bildirmesi üzerine iptal edildi.

KTAMS, Çalışma Dairesi personelinin terfi haklarının engellenmesini protesto etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bu sabah eylem ve basın açıklaması basın yapacağını duyurmuştu.

(ÖZ/GÜL)