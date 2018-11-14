Ktams’ın 62’nci Yıldönümü Törenle Kutlandı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS)’ın 62’nci yıldönümü dolayısıyla bugün sendika lokalinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.



Açılış konuşmalarını KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in yaptığı etkinlikte sinevizyon gösterisi de yapıldı.



BENGİHAN



Güven Bengihan, sendikanın kuruluşu, geçmişi ve elde edilen kazanımları anlattığı konuşmasında, kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve temel ilkelerden ödün vermediklerini kaydetti.



Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeninin Türkiye’ye bağımlılık ve TL kullanımı olduğunu söyleyen Bengihan, ülkede ekonomik kriz yanında, suç ve suçlu sayısının artmasının ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.



EYLEM



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de ülkede yaşanan sorunlara değindiği konuşmasında, toplumsal yok oluş noktasına gelindiğini belirterek, ekonomik kriz, faizler ve zamların vatandaşı açlık sınırında yaşamaya mahkum ettiğini savundu.



Eylem, eğitimde toplumsal dönüştürme çalışmaları yapıldığını, bunun toplumu tehlikeli noktalara, çatışma noktasına getirdiğini söyledi.



(GÖZ/HAS/FEZ) FOTOĞRAFLI



Haber: Gözde Süreç Sarı



