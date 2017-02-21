Ktams İle Kamu-sen, Mesai Saatleri Konusunda Hükümet Yetkilileriyle Yeniden Görüşecek

KAPTAN: “KAMUDA SIKINTI YARATAN NOKTALARI ORTADAN KALDIRMAK GEREK… BUNLAR ÇALIŞMA SAATLERİYLE OYNANARAK ÇÖZÜLMEZ”

Lefkoşa, 21 Şubat 17 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ( KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), mesai saatleri konusunda yarın hükümet yetkilileriyle yeniden görüşecek.

Görüşme, saat 10.00’da Maliye Bakanlığı’nda yer alacak.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yarın Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve Başbakanlık adına Müsteşar Olgun Amcaoğlu ile görüşeceklerini söyledi.

Meselenin özüne inilmeden sorunların çözülemeyeceğini kaydeden Kaptan, “Kamuda sıkıntı yaratan noktaları ortadan kaldırmak gerek. Sorunlar çalışma saatleriyle oynanarak çözülmez. Mesai saatleri yazboz tahtası değil. Kamuda aksayan yönler neler, verimsizliğe neden olan etkenler hangileri, çalışanların sorunları ne? Biz sorunu sadece çalışma saati olarak değil, ekonomik ve sosyal olarak değerlendiriyoruz. Bunların çözülmesini istiyoruz” dedi.

Kamuda “hizmet içi eğitim”, “hesap verilebilirlik”, “ödül ve ceza yöntemi” vurgusunda bulunan Ahmet Kaptan, “Yarınki tutum ne olacak?” sorusu üzerine, “Yarın göreceğiz. Ön yargılı olmamak gerek” yanıtını verdi.

YENİ MESAİ SAATLERİYLE İLGİLİ KARAR 1 MART’A KADAR ASKIDA

Bakanlar Kurulu’nun kamuda yeni mesai saati uygulamasıyla ilgili kararı, iki sendikanın grev açıklaması üzerine 1 Mart’a kadar askıya alınmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun kamu mesai saatleriyle ilgili 7 Şubat’ta aldığı karara göre, kamu işyerlerinde, pazartesiden perşembeye kadar 4 gün, 08.00-17.00 saatleri arasında; cuma günleri de 08.00’den 16.00’ya kadar mesai yapılacaktı.

Her gün 12.30-13.30 arasında ise bir saatlik öğle arası olacaktı. Karar 16 Şubat’tan 15 Haziran’a kadar 4 ay boyunca geçerli olacaktı.

KTAMS ile Kamu-Sen, bu açıklamanın ardından yeni mesai saatleriyle ilgili grev başlatacağını duyurmuştu.

Başbakanlık, daha sonra yeni mesai saatleri uygulamasının, sendikalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde 1 Mart’a kadar ertelendiğini açıklamıştı. Sendikalar da grevlerini bu tarihe kadar askıya almıştı.

Kamuda çalışma saatleri, “pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.30 – 15.30; perşembe ise 08.30 – 13.00, 14.00 – 18.00” olarak belirlenmişti. Uygulama 2016’nın Aralık ayında hayata geçirilmişti.

(RÇ/GÜL)

