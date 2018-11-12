Ktams, Hizmet Birleştirilmesiyle İlgili Yasa Değişikliğinin Mecliste İvedi Olarak Görüşülerek Sonuçlandırılmasını Talep Etti





Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hizmet birleştirilmesinden dolayı kısmi yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların, “tam” yaşlılık aylığına bağlanma hakkına sahip olmaları için Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, Resmi Gazetede yayımlandığını belirterek, yüzlerce çalışan ve emekli adına aylardan beri mücadelesini verdikleri yasa değişikliğinin ivedi olarak Meclis’te görüşülerek sonuçlandırılmasını talep etti.KTAMS’tan yapılan açıklamada, Yüksek İdare Mahkemesi’nin Şubat ayında verdiği kararla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin uyguladığı “hizmetlerin birleştirilmesi” olarak bilinen emeklilik hesaplamasında değişiklik meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada, bu çerçevede KTAMS’ın yüzlerce çalışan ve emekliyi ilgilendiren bu konuya ilişkin, gerek hükümete yasa önerisi sunarak, gerekse bölgesel kitle toplantıları düzenleyerek gündem oluşturduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sendikamız KTAMS’ın vermiş olduğu mücadele sonunda hizmet birleştirilmesinden dolayı kısmi yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar, kısmi aylık bağlandıktan sonra tekrar çalışıp prim yatırımı yapmaları ve bu yeni süreleri de dikkate alınarak gerekli prim süresi ve yaş koşullarını yerine getirmeleri halinde aynı Yasa altında statü değiştirerek müstakil “Tam” yaşlılık aylığına bağlanma hakkına sahip olmaları için Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmış ve resmi gazetede yayınlanmıştır. Hükümet edenlere bu konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ederiz.”Yasa değişikliği hakkında bilgi edinmek isteyenlerin, KTAMS’tan bilgi alabilecekleri duyuruldu.(TUĞ/HA)