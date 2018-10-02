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Ktams Hayat Pahalılığı Oranının Kriz Süresince Her Ay Sonu Maaşlara Yansıtılması Talebiyle 9 Ekim Salı Günü Grev Yapacak

MECLİSE YÜRÜNEREK TALEPLERİ İÇEREN YASA ÖNERİSİ HÜKÜMET VE ANA MUHALEFET TEMSİLCİLERİNE SUNULACAK

Ktams Hayat Pahalılığı Oranının Kriz Süresince Her Ay Sonu Maaşlara Yansıtılması Talebiyle 9 Ekim Salı Günü Grev Yapacak

MECLİSE YÜRÜNEREK TALEPLERİ İÇEREN YASA ÖNERİSİ HÜKÜMET VE ANA MUHALEFET TEMSİLCİLERİNE SUNULACAK

02 Ekim 2018 Salı 08:34
Ktams Hayat Pahalılığı Oranının Kriz Süresince Her Ay Sonu Maaşlara Yansıtılması Talebiyle 9 Ekim Salı Günü Grev Yapacak
MECLİSE YÜRÜNEREK TALEPLERİ İÇEREN YASA ÖNERİSİ HÜKÜMET VE ANA MUHALEFET TEMSİLCİLERİNE SUNULACAK

Lefkoşa, 2 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle, 9 Ekim Salı günü tam gün grev yapacak.
KTAMS’ın grev ve eylem kararına göre, Salı günü saat  09:00’da tüm üyeler KTAMS Lokalinde toplanacak ve saat 10:00’da Meclise yürüyüşe geçecek. Meclis önünde basın açıklaması okunarak KTAMS’ın taleplerini içeren yasa önerisi, Hükümet ve Ana Muhalefet temsilcilerine verilecek.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanımına mahkum bırakılma ve Türk Lirası’nın döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi sonrası yüksek enflasyon oluştuğunu ve  ücretli çalışan kesimin alım gücünü yarı yarıya kaybettiğini ifade etti.
Enflasyon karşısında alım gücünün yitirilmesine karşın üst üste yapılan zamlar ile gerek asgari ücretlinin gerekse kamu çalışanının belinin daha da büküldüğünü, net Asgari Ücret’in 2 Bin 279 TL olduğu ülkede açlık sınırının 2 Bin 625 TL’ye ulaştığını kaydeden Bengihan, tüm bunlar yaşanırken hükümetin alım gücünü korumaya yönelik hiçbir adım atmamasının ise ücretli çalışanları her geçen gün daha da mağdur ettiğini belirtti.
Bengihan yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
 “Bu çerçevede sendikamız KTAMS, ücretli çalışanların zamlar karşısında alım gücünü korumak adına gerek 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası gerekse Sosyal Yardım, Engelli Maaşı alanlar ile kamu çalışanlarını ilgilendiren yasalarda, hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılmasını öngören yasa önerilerini Meclise sunmak adına, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 9 Ekim 2018 Salı günü tam gün grev yapma kararı almıştır.”
Bengihan, açıklamasının sonunda, tüm kamu emekçilerini ve halkı, Salı günkü grev ve yürüyüşe davet etti.
(ÖZ/HA)

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